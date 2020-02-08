Биатлонисту Халили был предоставлен отдых, он выступит на следующем этапе Кубка IBU

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российскому биатлонисту Кариму Халили был предоставлен отдых после выступления на юниорском чемпионате мира, он выступит на следующем этапе Кубка IBU. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Халили в субботу не был включен в число участников спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле.

"Он сейчас находится на сборе вместе с основной командой в Риднау. Он побежит на следующем этапе Кубка IBU, который также пройдет в Мартелле, - рассказал Хованцев. - Он только вернулся с юниорского чемпионата мира, где выложился по полной программе. Поэтому решили предоставить ему отдых, он делает базовую работу".

Тренер подчеркнул, что участие в следующем этапе Кубка IBU не исключает варианта, при котором Халили выступит и на чемпионате мира, который стартует параллельно - 13 февраля в соседнем с Мартеллем Антхольце. Кубок IBU завершится 16 февраля, чемпионат мира продлится до 23 февраля.

Мартелль примет два этапа Кубка IBU подряд, поскольку соревнования в немецком Арбере на этой неделе были отменены из-за отсутствия снега.

Лучшим из российских биатлонистов в субботу стал Алексей Слепов (13-е место), Кирилл Стрельцов - 15-й. "У Слепова при этом что-то произошло на "стойке", по времени стрельбы у него 102-й результат. Возможно, возникла проблема с оружием", - отметил Хованцев.