Винер-Усманова сравнила гимнастку Близнюк с тигрицей, которая в броске спасла команду

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Анастасия Близнюк, вернувшаяся в сборную России по художественной гимнастике в групповых упражнениях после длительного перерыва, за счет опыта сумела спасти команду и исправить ошибку Евгении Левановой, которая неудачно бросила предмет во время субботнего выступления. Об этом сказала журналистам главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Обладательница двух золотых олимпийских медалей (2012, 2016) Близнюк вернулась в команду, пропустив предыдущий сезон.

"Она честно и порядочно выдерживала конкуренцию со стороны молодежи и в конце концов встала и стоит [в составе национальной команды]. И мы видели, что сегодня она спасла один элемент, который очень плохо бросила Женя Леванова. Близнюк бросилась, как тигрица, на этот обруч и спасла, она очень быстро и правильно сообразила".

Близнюк 28 июня исполнится 26 лет. "Хочу сказать всем, кто говорит, что художественная гимнастика молодеет, это неправда. Анастасии Максимовой 27 лет, а самой маленькой 15 лет исполнится в декабре этого года. Поэтому художественная гимнастика для всех, все с удовольствием работают и не хотят заканчивать", - подчеркнула тренер.