Арина Аверина не выступила в упражнениях с булавами в квалификации этапа Гран-при

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Арина Аверина пропустила в субботу выступление с булавами в квалификации московского этапа Гран-при. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Арина Аверина должна была выступать пятой, но не вышла на ковер. Она также заявлена на упражнения с лентой, с которыми должна выступить позднее.

В пятницу в квалификации Гран-при Арина Аверина была третьей в упражнении с обручем и шестой в упражнении с мячом. В случае невыхода на упражнения с лентой гимнастка лишится возможности выступить в воскресном финале Гран-при.