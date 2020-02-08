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Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Арина Аверина не выступила в упражнениях с булавами в квалификации этапа Гран-при

В случае невыхода на упражнения с лентой она лишится права выступить в финале
Арина Аверина Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Арина Аверина
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике россиянка Арина Аверина пропустила в субботу выступление с булавами в квалификации московского этапа Гран-при. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Арина Аверина должна была выступать пятой, но не вышла на ковер. Она также заявлена на упражнения с лентой, с которыми должна выступить позднее.

В пятницу в квалификации Гран-при Арина Аверина была третьей в упражнении с обручем и шестой в упражнении с мячом. В случае невыхода на упражнения с лентой гимнастка лишится возможности выступить в воскресном финале Гран-при.

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Гран-при по художественной гимнастике в Москве
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Гран-при по художественной гимнастике в Москве
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