Российские хоккеисты потерпели второе поражение подряд на шведском этапе Евротура

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 2:5 в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

В составе сборной Швеции отличились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (31), Эмиль Сильвегор (35) и Лукас Бенгтссон (49 и 51). Первую шайбу сборной России на этом этапе забросил Павел Порядин (48). Также у россиян отличился Павел Кудрявцев (55).

Россияне пропустили на первой минуте во второй встрече кряду. В первом матче сборная России проиграла финнам со счетом 0:3. Порядин и Кудрявцев забросили первые шайбы за сборную России. Фагемо, ставший лучшим бомбардиром и снайпером завершившегося в январе молодежного чемпионата мира, провел первый матч за взрослую сборную Швеции.

Ранее сборная Чехии победила команду Финляндии (3:1). Заключительный матч Шведских игр российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Чехии, в тот же день шведы сыграют с финнами.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).

Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в 8 матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.

Вокруг матча

Матч сборных России и Швеции стал одной из центральных игр третьего этапа Евротура - об этом можно было говорить с уверенностью, поскольку билеты на все 13850 мест "Глобен-Арены" были раскуплены. И к началу матча действительно все места были практически заняты. Оба яруса одного из секторов за воротами, которые в первом периоде были российскими, были окрашены в желтый цвет. Возможно, желтой могла быть вся арена в том случае, если бы организаторы матча разложили футболки сборной Швеции по всем сидениям, как это было на последнем матче команд на Чешских играх в мае прошлого года.

Все участники турнира, кроме хозяев, живут в отеле, который расположен вплотную к арене. Однако ни в субботу, ни в воскресенье команды таким удобством практически не пользовались из-за раннего начала матчей. Россияне провели тренировку в пятницу, а в субботу рано утром на льду "Глобен-Арены" занимались лишь те, кто не должен был сыграть днем. В заявку не были включены защитник Григорий Дронов и нападающие Андрей Светлаков и Александр Шаров.

Игровые сочетания у сборной России в матче со шведами оказались такими же, как на последней тренировке. По сравнению с игрой с финнами, нетронутыми остались только тройки Денис Зернов - Артем Швец-Роговой - Анатолий Голышев и Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. 13-м нападающим стал Порядин.

Перед игрой руководство Шведского хоккейного союза чествовало бывшего защитника Стефана Перссона в связи с введением его в Зал славы шведского хоккея. В составе сборной Швеции он завоевал серебро чемпионата мира 1977 года, но наибольшего успеха добился в Национальной хоккейной лиге, вместе с "Нью-Йорк Айлендерс" четырежды выиграв Кубок Стэнли (с 1980 по 1983 год).

Ход игры

Россияне вновь, как и во встрече с финнами, пропустили на первой минуте. Вратарь Александр Самонов неудачно отразил бросок, и Нильссон добил шайбу в ворота. Примечательно, что с этим голом прервалась "сухая" серия Самонова, составлявшая три игры - две за СКА и одна за сборную в матче с финнами (он вышел на замену Тимуру Билялову на 7-й минуте после трех пропущенных шайб). Поначалу игра в атаке у сборной России не ладилась, и подопечные Алексея Кудашова получили удаление за то, что Григорий Денисенко при атаке врезался во вратаря.

Остроту в атаке как раз создавали тройки Швеца-Рогового и Морозова: запомнился голевой момент с участием Подколзина, который немного не попал в ближний угол ворот голкипера ЦСКА шведа Ларса Юханссона. Но за исключением прохода Дениса Зернова и одного момента в начале второго периода, у россиян не проходили атаки с ходу с завершающим броском. Шведы не так агрессивно шли на ворота Самонова, но второй гол у них получился благодаря дальнему броску в "девятку". Шайбу после броска подправил лучший бомбардир последнего молодежного чемпионата мира Фагемо, который до этого говорил, что этот матч будет для него реваншем за поражение от россиян в полуфинале того турнира.

Третья шайба была заброшена после того, как игроки хозяев поборолись у борта при атаке россиян, в результате чего шведы провели контратаку, которую завершил оказавшийся на пятачке Сильвергор. Россиян же при бросках подводила неточность или излишняя горячность, что вылилось в эпизод с голом в ворота Юханссона. Рушан Рафиков точно бросил, но арбитр гол не засчитал, усмотрев излишнюю помеху вратарю со стороны Артура Каюмова.

В третьем периоде россияне сумели воплотить свои моменты в голы. Первую шайбу россиян на турнире забросил Порядин, который на 48-й минуте вышел на ворота и попал в голкипера, после чего сам же сумел сыграть на добивании. Спустя пару минут форвард петербургского СКА Бенгтссон похоронил надежду россиян, сделав за две минуты дубль. На 54-й минуте Кудрявцев вновь сократил отставание до трех шайб, забив свой первый гол за сборную Россию.