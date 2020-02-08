{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шведские хоккейные игры

Российские хоккеисты потерпели второе поражение подряд на шведском этапе Евротура

Команда России уступила со счетом 2:5 хозяевам этапа
Описание
© VEPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 2:5 в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

В составе сборной Швеции отличились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (31), Эмиль Сильвегор (35) и Лукас Бенгтссон (49 и 51). Первую шайбу сборной России на этом этапе забросил Павел Порядин (48). Также у россиян отличился Павел Кудрявцев (55).

Россияне пропустили на первой минуте во второй встрече кряду. В первом матче сборная России проиграла финнам со счетом 0:3. Порядин и Кудрявцев забросили первые шайбы за сборную России. Фагемо, ставший лучшим бомбардиром и снайпером завершившегося в январе молодежного чемпионата мира, провел первый матч за взрослую сборную Швеции.

Ранее сборная Чехии победила команду Финляндии (3:1). Заключительный матч Шведских игр российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Чехии, в тот же день шведы сыграют с финнами.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).

Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в 8 матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.

Вокруг матча

Матч сборных России и Швеции стал одной из центральных игр третьего этапа Евротура - об этом можно было говорить с уверенностью, поскольку билеты на все 13850 мест "Глобен-Арены" были раскуплены. И к началу матча действительно все места были практически заняты. Оба яруса одного из секторов за воротами, которые в первом периоде были российскими, были окрашены в желтый цвет. Возможно, желтой могла быть вся арена в том случае, если бы организаторы матча разложили футболки сборной Швеции по всем сидениям, как это было на последнем матче команд на Чешских играх в мае прошлого года.

Все участники турнира, кроме хозяев, живут в отеле, который расположен вплотную к арене. Однако ни в субботу, ни в воскресенье команды таким удобством практически не пользовались из-за раннего начала матчей. Россияне провели тренировку в пятницу, а в субботу рано утром на льду "Глобен-Арены" занимались лишь те, кто не должен был сыграть днем. В заявку не были включены защитник Григорий Дронов и нападающие Андрей Светлаков и Александр Шаров.

Игровые сочетания у сборной России в матче со шведами оказались такими же, как на последней тренировке. По сравнению с игрой с финнами, нетронутыми остались только тройки Денис Зернов - Артем Швец-Роговой - Анатолий Голышев и Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. 13-м нападающим стал Порядин.

Перед игрой руководство Шведского хоккейного союза чествовало бывшего защитника Стефана Перссона в связи с введением его в Зал славы шведского хоккея. В составе сборной Швеции он завоевал серебро чемпионата мира 1977 года, но наибольшего успеха добился в Национальной хоккейной лиге, вместе с "Нью-Йорк Айлендерс" четырежды выиграв Кубок Стэнли (с 1980 по 1983 год).

Ход игры

Россияне вновь, как и во встрече с финнами, пропустили на первой минуте. Вратарь Александр Самонов неудачно отразил бросок, и Нильссон добил шайбу в ворота. Примечательно, что с этим голом прервалась "сухая" серия Самонова, составлявшая три игры - две за СКА и одна за сборную в матче с финнами (он вышел на замену Тимуру Билялову на 7-й минуте после трех пропущенных шайб). Поначалу игра в атаке у сборной России не ладилась, и подопечные Алексея Кудашова получили удаление за то, что Григорий Денисенко при атаке врезался во вратаря.

Остроту в атаке как раз создавали тройки Швеца-Рогового и Морозова: запомнился голевой момент с участием Подколзина, который немного не попал в ближний угол ворот голкипера ЦСКА шведа Ларса Юханссона. Но за исключением прохода Дениса Зернова и одного момента в начале второго периода, у россиян не проходили атаки с ходу с завершающим броском. Шведы не так агрессивно шли на ворота Самонова, но второй гол у них получился благодаря дальнему броску в "девятку". Шайбу после броска подправил лучший бомбардир последнего молодежного чемпионата мира Фагемо, который до этого говорил, что этот матч будет для него реваншем за поражение от россиян в полуфинале того турнира.

Третья шайба была заброшена после того, как игроки хозяев поборолись у борта при атаке россиян, в результате чего шведы провели контратаку, которую завершил оказавшийся на пятачке Сильвергор. Россиян же при бросках подводила неточность или излишняя горячность, что вылилось в эпизод с голом в ворота Юханссона. Рушан Рафиков точно бросил, но арбитр гол не засчитал, усмотрев излишнюю помеху вратарю со стороны Артура Каюмова.

В третьем периоде россияне сумели воплотить свои моменты в голы. Первую шайбу россиян на турнире забросил Порядин, который на 48-й минуте вышел на ворота и попал в голкипера, после чего сам же сумел сыграть на добивании. Спустя пару минут форвард петербургского СКА Бенгтссон похоронил надежду россиян, сделав за две минуты дубль. На 54-й минуте Кудрявцев вновь сократил отставание до трех шайб, забив свой первый гол за сборную Россию.

Теги
Шведские хоккейные игры
Реклама на ТАСС
Шведские хоккейные игры
Кудрявцев: на игру россиян в матче Еврохоккейтура со шведами повлияли ненужные удаления
Сборная России потерпела поражение со счетом 2:5
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС