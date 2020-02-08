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Ночная хоккейная лига

Ветераны хоккея сыграли в матче в честь 100-летия со дня рождения тренера Эпштейна

Команда "Легенды хоккея" выиграла у ветеранов воскресенского клуба "Химик" со счетом 8:4

ТАСС, 8 февраля. Ветераны отечественного хоккея провели матч, посвященный 100-летию со дня рождения советского тренера Николая Эпштейна. Встреча прошла в подмосковных Лужках, сообщает пресс-служба Ночной хоккейной лиги.

Команда "Легенды хоккея" выиграла у ветеранов воскресенского клуба "Химик", создателем которого является Эпштейн, со счетом 8:4. В составе ветеранов "Химика" выступали Игорь Ларионов, Борис Веригин, Валерий Зелепукин, Андрей Квартальнов, Александр и Владимир Голиковы. В составе команды "Легенды хоккея" в матче приняли участие генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный. На матче присутствовал сын Николая Эпштейна - Марк Эпштейн.

"Я считаю, что это очень приятное и яркое мероприятие, мы не имеем права забывать таких личностей, как Николай Эпштейн - легендарнейший тренер, который сделал очень многое, - сказал после игры Ларионов. - Сегодня был настоящий глоток воздуха - вспомнить хоккей, который Николай Семенович в принципе и придумал, хоккей с мыслью, с катанием, с импровизацией - как раз, что сегодня и было на льду. Когда я играл в системе "Химика" еще в детской команде, Николай Семенович всегда был на наших тренировках, был в курсе дела, подсказывал, общался с тренерами, это давало подпитку нашей команде. По сути, я тоже его воспитанник, Эпштейн - человек, который посеял семена, из которых выросла школа воскресенского хоккея".

"Сегодня прошел исторический матч, посвященный 100-летию со дня рождения Николая Семеновича Эпштейна, который оставил свой незабываемый след в хоккее, если вспоминать всю плеяду старых тренеров, у каждого тренера была своя концепция хоккея. У Николая Семеновича было свое видение, может, оно кому-то не нравилось, но право на жизнь имеет любая тактика. Сейчас, посмотрите, процентов восемьдесят команд играют именно в этот хоккей", - сказал бывший игрок "Химика" Александр Голиков.

Эпштейн родился 27 декабря 1919 года и умер 27 августа 2005 года на 86-м году жизни. Он является создателем команды "Химик" из Воскресенка, которую в качестве главного тренера дважды приводил к бронзовым медалям чемпионата СССР. Также он возглавлял юниорскую сборную СССР, с которой трижды становился чемпионом Европы. Среди воспитанников Эпштейна трехкратный олимпийский чемпион Александр Рагулин, двукратный победитель Игр Игорь Ларионов, олимпийские чемпионы Эдуард Иванов и Валерий Каменский.

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