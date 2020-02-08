Плющев: молодые хоккеисты сборной России на Евротуре уступают соперникам в мастерстве

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Молодые игроки, вызванные в сборную России по хоккею на третий этап Евротура, уступают соперникам в мастерстве. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев.

Сборная России в субботу в матче второго тура третьего этапа Евротура потерпела поражение от команды Швеции со счетом 2:5. Для команды под руководством Алексея Кудашова этот проигрыш стал вторым подряд на Шведских хоккейных играх - в четверг в вынесенной игре турнира, которая прошла в Хельсинки, она со счетом 0:3 уступила финнам. В состав сборной России на этот этап Евротура вошли семь серебряных призеров молодежного чемпионата мира 2020 года - Александр Романов, Данила Галенюк, Василий Подколзин, Иван Морозов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Григорий Денисенко.

"Нужно понимать, какие задачи перед собой ставили тренеры и руководители, - сказал Плющев, отвечая на вопрос о том, насколько оправданным было приглашение в национальную команду большого числа молодых игроков. - Оправдано или нет? Они объясняют, что хотят проверить молодых на фоне других команд международного класса. Не знаю, насколько это оправдано, но что показали, то и показали".

На вопрос о том, связывает ли он неудачную игру молодых хоккеистов в сборной России с нехваткой опыта или с недостатком мастерства, собеседник агентства ответил: "У ребят есть опыт международных и официальных матчей. Но, конечно, мальчишки уступают соперникам в мастерстве. И естественно, что от этого идут ошибки, неуверенная игра в реализации. За два матча, за 120 минут, они забросили две шайбы".

При счете 0:3 не была засчитана шайба защитника Рушана Рафикова - судьи усмотрели излишнюю помеху шведскому вратарю Ларсу Юханссону со стороны нападающего Артура Каюмова. "В правилах прописано, что любой контакт с вратарем расценивается как нарушение правил, поэтому судья принял это решение. В таком случае неважно, умышленно или нет", - подчеркнул Плющев.

По его мнению, причины последних поражений не стоит искать в том, что в играх против финнов и шведов сборная России пропускала уже на первой минуте. "С финнами пропустили три шайбы к седьмой минуте, оставалось еще 53 минуты, чтобы все исправить, но не получилось. Что это за команда, если она разваливается после первой шайбы! Говорить о том, что тот или иной гол может повлиять на исход матча, не стоит, нужно продолжать и спокойно играть, тем более что это не матч за золото Олимпиады или чемпионата мира", - резюмировал бывший главный тренер сборной России.

Турнирное положение сборной России в Евротуре

Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в восьми матчах. Сборные Чехии и Финляндии имеют по 14 очков, команда Швеции с 13 очками идет третьей.

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3). Следующий матч российская команда проведет 9 февраля, ее соперником станет сборная Чехии. Игра пройдет в Стокгольме на "Глобен-Арене", начало встречи - 14:15 мск.