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Шведские хоккейные игры

Кудрявцев: на игру россиян в матче Еврохоккейтура со шведами повлияли ненужные удаления

Сборная России потерпела поражение со счетом 2:5

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Ненужные удаления повлияли на исход матча Шведских хоккейных игр между сборной России и хозяевами турнира. Об этом рассказал журналистам нападающий российской команды Павел Кудрявцев.

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Россияне в субботу проиграли во втором матче Шведских игр со счетом 2:5. Форвард "Локомотива" стал автором второй заброшенной шайбы у россиян.

"Очень приятно, шайбу забрал. Здорово партнер открылся, и я забил в пустые ворота, - сказал Кудрявцев. - Естественно, после этого гола можно было что-то исправить. Думаю, на исход встречи повлияли ненужные удаления, их нужно убрать, и все будет получаться".

После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице Шведских игр, не набрав очков. Лидируют шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3). Следующий матч российская команда проведет 9 февраля, ее соперником станет сборная Чехии, начало - 14:15 мск.

Теги
Шведские хоккейные игры
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