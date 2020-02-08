Три из четырех. Только один финал московского этапа Гран-при пройдет без Дины Авериной

Судьи после пятничного выступления Дины Авериной в упражнении с обручем поставили гимнастку на четвертое место. В финале с обручем выступят Дарья Трубникова, ставшая по итогам квалификации первой, и чемпионка мира 2019 года в этом виде гимнастической программы Екатерина Селезнева.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина по итогам квалификации московского этапа Гран-при сумела пробиться в три финала отдельных упражнений из четырех. Лидер сборной России не выступит в воскресенье только в упражнениях с обручем.

С остальными снарядами Дине Авериной не было равных. Она первенствовала в упражнениях с мячом (вторая - Лала Крамаренко), булавами (вторая - Трубникова) и лентой (вторая - Селезнева). Все эти спортсменки представляют Россию. В финалах может выступать не более двух гимнасток от одной страны.

Тринадцатикратная чемпионка мира отметила, что ставит перед собой задачу прежде всего раскрыть образ, а не исполнить элементы чисто. "Программы я не стараюсь делать чисто, мне важнее показать образ, донести, что мы задумали вместе с тренерами. Мы очень много работали, и сейчас я пытаюсь войти в поток и показать композицию, а не сделать чисто упражнение. Конечно, всегда есть над чем работать, никогда не бывает идеальных выступлений. Вот сейчас пойду и буду работать на завтрашний день", - сказала Дина Аверина журналистам.

Досрочно завершила выступление на московском этапе Гран-при Арина Аверина. В пятницу в квалификации Гран-при она была третьей в упражнении с обручем и шестой в упражнении с мячом, а в субботней квалификации упражнений с лентой и булавами и вовсе не вышла на старт. Причиной отказа от участия в соревнованиях стала травма.

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова отметила, что сестры Аверины не гарантировали себе путевки на Игры в Токио. "Пока у нас нет никаких решений насчет состава на Олимпиаду. Конкуренция решает все, это движущая сила. Дина и Арина Аверины - это две звезды, конечно, сегодня, но Дарья Трубникова блестяще выступает, и Катя Селезнева, и Лала Крамаренко", - сказала Винер-Усманова, которая также является президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Тигрица Близнюк

В воскресенье также состоятся два финала в групповых упражнениях. Сборная России, за которую выступали Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова, в квалификации упражнений с пятью мячами заняли второе место, а с тремя обручами и двумя парами булав - первое. Завершит московский этап Гран-при гала-концерт, на котором выступит еще одна титулованная гимнастка Александра Солдатова, не заявленная на основные старты из-за проблем со здоровьем.