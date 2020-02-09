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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетический турнир "Русская зима" стартует в воскресенье в Москве

Почетным гостем соревнований станет министр спорта РФ Олег Матыцин

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легкоатлетический турнир "Русская зима", в котором примут участие практически все сильнейшие спортсмены страны, пройдет в воскресенье в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты.

Первый турнир "Русская зима" прошел 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования будут 29-ми по счету. В предыдущие годы аналога такого зимнего турнира в календаре Федерации легкой атлетики СССР не было. Однако, справедливости ради, необходимо вспомнить Международные зимние соревнования по легкой атлетике 1966-1973 гг., которые проводились на деревянной дорожке и в секторах Дворца спорта "Лужники", а также проходившие в те же годы международные соревнования "Турне четырех манежей" Каунаса, Риги, Таллина и Москвы.

С 2016 года на турнире "Русская зима" запрещено выступать иностранным спортсменам. Это связано с санкциями, которые наложила на Всероссийскую федерацию легкой атлетики Международная ассоциация легкоатлетических федераций после крупного допингового скандала, разразившегося в 2015 году.

В "Русской зиме" - 2020 примут участие сильнейшие российские легкоатлеты, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Это трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и чемпионка II Европейских игр в прыжках в длину Елена Соколова, серебряный призер чемпионата Европы - 2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов, олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и победительница зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Екатерина Конева.

Выступят на турнире и восходящие звезды российской легкой атлетики - победительницы юниорского ЧЕ-2019 Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Полина Миллер (бег на 400 м). В преддверии выступления взрослых спортсменов, в 15:00, пройдут соревнования "Детская легкая атлетика", участие в которых примут шесть команд.

Почетным гостем соревнований станет министр спорта РФ Олег Матыцин. "Мне важно лично пообщаться со спортсменами и тренерами, послушать их, чтобы быстрее найти выход из сложившейся ситуации", - сказал Матыцин журналистам за день до начала турнира.

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Летние олимпийские виды спорта
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