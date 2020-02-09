Российские хоккеисты в заключительном матче Шведских игр встретятся с чехами

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в заключительном матче Шведских игр встретятся с командой Чехии. Россияне могут уйти с последнего места в турнирной таблице турнира, если обыграют соперника, но финны при этом наберут хотя бы очко в игре с хозяевами соревнований.

В субботней встрече российские хоккеисты уступили шведам со счетом 2:5. Как и в матче с финнами (0:3), подопечные Алексея Кудашова пропустили на первой минуте. Первый гол на Шведских хоккейных играх россияне забили лишь в заключительном периоде второго матча - автором шайбы стал Павел Порядин. Встреча прошла при аншлаге, были проданы билеты на все 13850 мест в "Глобен-Арене".

Игра сборных России и Чехии начнется в 14:15 мск. По местному времени это практически полдень, поэтому вряд ли россиянам удастся провести полноценную предматчевую тренировку. Из-за этого сложно будет предугадать возможные изменения в игровых сочетаниях.

Шведы являются лидерами домашних соревнований, они победили уже в двух встречах. На втором месте с тремя очками находятся чехи, которые в субботу обыграли финнов со счетом 3:1. Благодаря этой победе они располагаются выше них, хоть и имеют в активе то же число очков. Сборная России не набрала ни одного балла, но еще может подняться с последнего места соревнований.

Для этого россиянам надо обыгрывать чехов в основное время и надеяться на то, что финны не проиграют в основное время шведам. Тогда команда Чехии будет ниже россиян, поскольку при равном количестве очков учитывается сначала результат личных встреч. Если же у сборных России, Чехии и Финляндии будет по три очка, россияне наверняка будут последними, поскольку у них разница заброшенных и пропущенных шайб хуже, чем у соперников.

Сборная России пока находится на последнем месте и в общем зачете Евротура, на счету подопечных Кудашова семь очков. Лидируют с 14 очками чехи, имеющие преимущество над финнами по дополнительным показателям. Шведы идут третьими с 13 очками.