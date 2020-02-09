Молодость победила. Российские теннисистки вышли в финальную стадию Кубка Федерации

ТАСС, 9 февраля. Женская сборная России, составленная из молодых теннисисток, в гостях обыграла команду Румынии со счетом 3-2 и вышла в финальную стадию Кубка Федерации. Средний возраст сборной, капитаном которой является Игорь Андреев, составляет 22 года.

Решающее очко россиянки завоевали в паре. 21-летняя Анна Блинкова и 21-летняя Анна Калинская обыграли Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в пятой встрече квалификационного матча со счетом 6:3, 6:2. Матч начался в пятницу - сборные обменялись победами, 25-летняя Екатерина Александрова обыграла Рузе - 6:4, 6:1, а Ана Богдан была сильнее 22-летней Вероники Кудерметовой - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. В субботу Александрова выиграла у Богдан - 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан со счетом 5:7, 3:6.

Как заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, победа над сборной Румынии и выход в финальную часть Кубка Федерации станет отличным стимулом для развития молодой команды.

"Считаю, что для девочек одержать такую победу здорово, и это стимул для развития. Это сплоченная команда, и практически все дебютантки, - сказал Тарпищев. - Хорошо, что так сложилось, простых матчей не бывает в этом турнире. В первую очередь надо похвалить пару и Александрову, подвиг в том, что качественно сыграли головой, умно", - сказал Тарпищев.

Новый формат турнира

Кубок Федерации претерпел изменения, как и Кубок Дэвиса. Появился финальный раунд, в котором 12 команд будут разделены на четыре группы. Лучшие национальные команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Финальный турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште.