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Кубок Федерации по теннису

Молодость победила. Российские теннисистки вышли в финальную стадию Кубка Федерации

В квалификационном матче россиянки обыграли команду Румынии со счетом 3-2
Анна Калинская EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Анна Калинская
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 9 февраля. Женская сборная России, составленная из молодых теннисисток, в гостях обыграла команду Румынии со счетом 3-2 и вышла в финальную стадию Кубка Федерации. Средний возраст сборной, капитаном которой является Игорь Андреев, составляет 22 года.

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Решающее очко россиянки завоевали в паре. 21-летняя Анна Блинкова и 21-летняя Анна Калинская обыграли Елену-Габриэлу Рузе и Жаклин-Адине Кристиан в пятой встрече квалификационного матча со счетом 6:3, 6:2. Матч начался в пятницу - сборные обменялись победами, 25-летняя Екатерина Александрова обыграла Рузе - 6:4, 6:1, а Ана Богдан была сильнее 22-летней Вероники Кудерметовой - 6:3, 6:7 (5:7), 6:1. В субботу Александрова выиграла у Богдан - 7:5, 3:6, 7:5, а Кудерметова проиграла Кристиан со счетом 5:7, 3:6.

Как заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, победа над сборной Румынии и выход в финальную часть Кубка Федерации станет отличным стимулом для развития молодой команды.

"Считаю, что для девочек одержать такую победу здорово, и это стимул для развития. Это сплоченная команда, и практически все дебютантки, - сказал Тарпищев. - Хорошо, что так сложилось, простых матчей не бывает в этом турнире. В первую очередь надо похвалить пару и Александрову, подвиг в том, что качественно сыграли головой, умно", - сказал Тарпищев.

Новый формат турнира

Кубок Федерации претерпел изменения, как и Кубок Дэвиса. Появился финальный раунд, в котором 12 команд будут разделены на четыре группы. Лучшие национальные команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. Финальный турнир пройдет 14-19 апреля в Будапеште.

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По мнению олимпийской чемпионки в парном разряде Елены Весниной, у молодой сборной России хороший потенциал. "Наша сборная большие молодцы - это очень важная победа над непростым соперником. Румыния всегда отличалась упорством и неуступчивостью, особенно у себя, - сказала Веснина. - На память сразу приходит скандальный матч против сборной Великобритании, когда возмущались поведением местной публики".

"Девочки справились с давлением, волнением. Тем более победив в решающей парной встрече, когда давление и ответственность ложится на плечи игрокам. Тут стоит отметить характер Ани Калинской и Ани Блинковой", - добавила Веснина.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще пять раз россиянки играли в финале турнира. В последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

Теги
Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Федерации по теннису
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