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НХЛ

Шайба Гусева помогла "Нью-Джерси" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Дэймон Северсон и Никита Гусев AP Photo/Bill Kostroun
Описание
Дэймон Северсон и Никита Гусев
© AP Photo/Bill Kostroun

ТАСС, 9 февраля. "Нью-Джерси" со счетом 3:0 победил "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (26-я минута), Блэйк Коулман (28) и Кайл Палмьери (31). На счету Гусева теперь 32 очка (10 голов + 22 результативные передачи) в сезоне-2019/20.

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 50 очков в 54 матчах. "Лос-Анджелес" идет последним, 15-м на Западе, имея в активе 43 балла после 56 игр. "Нью-Джерси" в следующем матче в ночь на среду примет "Флориду", "Лос-Анджелес" в ночь на понедельник в гостях встретится с "Рейнджерс".

"Монреаль" на своей площадке обыграл "Торонто" в овертайме со счетом 2:1 благодаря голу россиянина Ильи Ковальчука. Эта шайба стала для него шестой в составе "Монреаля".

В других матчах игрового дня "Виннипег" дома обыграл "Оттаву" со счетом 5:2, "Бостон" на своем льду был сильнее "Аризоны" (4:2), "Колорадо" в гостях победил "Коламбус" (2:1), а "Тампа" благодаря двум голевым передачам Никиты Кучерова дома обыграла "Айлендерс" (3:1). В активе российского форварда теперь 67 очков (25+42) в текущем сезоне.

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