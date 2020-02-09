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НХЛ

Гол Кузнецова не помог "Вашингтону" избежать первого разгромного поражения в сезоне НХЛ

"Филадельфия" победила столичный клуб со счетом 7:2

ТАСС, 9 февраля. "Филадельфия" обыграла "Вашингтон" со счетом 7:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Шон Кутюрье (16-я и 23-я минуты), Микаэль Раффль (23), Джеймс ван Римсдайк (25), Николас Обе-Кубель (43), Трэвис Конекни (46) и Клод Жиру (49). У проигравших отличились Ти Джей Оши (19) и Евгений Кузнецов (53). На счету российского нападающего теперь 45 очков в текущем сезоне (18 голов + 27 результативных передач). После седьмой пропущенной шайбы Брэйдена Холтби в воротах столичной команды сменил Илья Самсонов.

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

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"Вашингтон" потерпел первое разгромное поражение в текущем сезоне. Команда занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 77 очков после 55 встреч. "Филадельфия" поднялась на седьмую строчку, набрав 67 очков после 55 игр.

В следующем матче "Вашингтон" в ночь на вторник примет "Айлендерс". "Филадельфия" тогда же дома сыграет с "Флоридой".

В другом матче игрового дня "Питтсбург" на выезде победил "Флориду" со счетом 3:2. Российский форвард гостей Евгений Малкин сделал голевую передачу, теперь в его активе 57 очков (17+40) в нынешнем сезоне. "Эдмонтон" на своем льду обыграл "Нэшвилл" со счетом 3:2.

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