Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Вегасом" в матче НХЛ

ТАСС, 9 февраля. "Каролина" в серии буллитов одержала победу над "Вегасом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5, после второго периода "Вегас" выигрывал со счетом 3:1. В составе "Вегаса" заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (14-я минута), Джон Меррилл (15), Ши Теодор (21), Чендлер Стивенсон (43) и Коди Икин (57), у "Каролины" отличились Теуво Терявяйнен (20), Себастьян Ахо (42), Эрик Хаула (45), Хейден Флёри (51) и Мартин Нечас (54).

В серии буллитов сильнее оказалась "Каролина" - 2:0, автором победного броска стал 19-летний российский нападающий Андрей Свечников, который отметился также результативной передачей. На счету Свечникова в сезоне 51 (22+29) очко, он второй по результативности в команде после финна Терявяйнена.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Каролина" занимает пятое место (в зоне плей-офф), набрав в 55 матчах 67 очков, "Вегас" в Тихоокеанском дивизионе с 64 очками после 57 игр идет третьим.

В следующем матче "Каролина" в гостях сыграет с "Далласом", "Вегас" также на выезде встретится с "Миннесотой". Оба матча пройдут 12 февраля.

В параллельном матче "Калгари" в гостях одержал победу над "Ванкувером" со счетом 6:2.