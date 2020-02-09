Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

ТАСС, 9 февраля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Бой стал главным событием турнира UFC 247, который прошел в Хьюстоне (штат Техас, США).

Поединок завершился победой 32-летнего Джонса единогласным решением судей. Для него эта победа стала 14-й в титульном бою в UFC, что является рекордом организации. По этому показателю Джонс обошел Джорджа Сен-Пьера, имеющего в активе 13 побед в поединках за чемпионский пояс UFC.

В активе Джонса теперь 26 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед (16 - досрочно) и потерпел одно поражение. Рейес имеет в активе 12 побед (9 - досрочно) и одно поражение.

В другом титульном бою представительница Киргизии обладательница чемпионского пояса Валентина Шевченко техническим нокаутом одержала победу над американкой Кэтлин Чукуган.