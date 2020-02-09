{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

Американец одержал рекордную, 14-ю победу в титульном бою в UFC
Джон Джонс AP Photo/John Locher
Описание
Джон Джонс
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 9 февраля. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над соотечественником Домиником Рейесом и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Бой стал главным событием турнира UFC 247, который прошел в Хьюстоне (штат Техас, США).

Поединок завершился победой 32-летнего Джонса единогласным решением судей. Для него эта победа стала 14-й в титульном бою в UFC, что является рекордом организации. По этому показателю Джонс обошел Джорджа Сен-Пьера, имеющего в активе 13 побед в поединках за чемпионский пояс UFC.

В активе Джонса теперь 26 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед (16 - досрочно) и потерпел одно поражение. Рейес имеет в активе 12 побед (9 - досрочно) и одно поражение.

В другом титульном бою представительница Киргизии обладательница чемпионского пояса Валентина Шевченко техническим нокаутом одержала победу над американкой Кэтлин Чукуган.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Кубок Федерации по теннису
Серена Уильямс впервые в карьере проиграла в Кубке Федерации
Американка уступила Анастасии Севастовой, но сборная США победила команду Латвии со счетом 3-2 и вышла в финальную часть турнира
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС