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Футбол в Германии

Матч чемпионата Германии по футболу отменили из-за надвигающейся непогоды

Игра между мёнхенгладбахской "Боруссией" и "Кёльном" должна была пройти в воскресенье

ТАСС, 9 февраля. /Встречу чемпионата Германии по футболу в Мёнхенгладбахе между местной "Боруссией" и "Кёльном", запланированную на воскресенье, отменили из-за надвигающегося на северо-запад ФРГ штормового циклона. Об этом оба клуба объявили в воскресенье.

"После обсуждения с городскими властями, спасателями, полицией и руководством лиги "Боруссия" решила отменить игру, поскольку невозможно гарантировать безопасный отъезд болельщиков после матча. Решение было принято рано утром в воскресенье по итогам оценки прогноза погоды", - говорится в сообщении клуба из Мёнхенгладбаха.

Игра должна была начаться в 17:30 мск. Все билеты на матч - более 54 тыс. - раскуплены. На какой день будет перенесена игра, пока не решено.

Как ожидается, сильный циклон, сопровождаемый дождями и сильным ветром, достигнет территории Германии в течение дня. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn предлагает бесплатно поменять билеты на ближайшие дни. Не исключает отмены рейсов авиакомпания Lufthansa.

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