Биатлонистка Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на чемпионате мира

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Ольга Подчуфарова не сможет дебютировать за сборную Словении на предстоящем чемпионате мира, поскольку не успела получить гражданство страны. Об этом ТАСС сообщил председатель биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блаж Репинц.

В октябре 2019 года Союз биатлонистов России (СБР) одобрил переход Подчуфаровой в сборную Словении. Сейчас 27-летняя спортсменка при поддержке словенской федерации занимается оформлением гражданства страны, которое необходимо для выступления за новую команду.

"К сожалению, из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что это будет улажено в ближайшее время", - сказал Репинц.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. Полтора года назад спортсменка объявила о завершении карьеры, однако летом 2019 года вернулась в биатлон. Вскоре после этого стало известно о ее решении перейти в сборную Словении.

После получения гражданства Словении спортсменке необходимо получить разрешение на переход от Международного союза биатлонистов (IBU).