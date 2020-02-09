"Спартак" объявил о продлении контракта с футболистом Ещенко до 2021 года

ТАСС, 9 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с футболистом, которому в воскресенье исполнилось 36 лет, рассчитано до лета 2021 года.

Ещенко стал игроком "Спартака" в 2016 году, ранее он выступал за махачкалинский "Анжи", московские "Динамо", "Локомотив", краснодарскую "Кубань", нижегородскую "Волгу", подмосковные "Химки", иркутскую "Звезду", украинские "Динамо", "Днепр", "Арсенал".

В составе "Спартака" он провел в общей сложности 86 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В текущем сезоне в Российской премьер-лиге Ещенко провел семь матчей.