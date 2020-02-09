{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Спартак" объявил о продлении контракта с футболистом Ещенко до 2021 года

Защитник выступает за московский клуб с 2016 года
Андрей Ещенко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Андрей Ещенко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 февраля. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с защитником Андреем Ещенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с футболистом, которому в воскресенье исполнилось 36 лет, рассчитано до лета 2021 года.

Ещенко стал игроком "Спартака" в 2016 году, ранее он выступал за махачкалинский "Анжи", московские "Динамо", "Локомотив", краснодарскую "Кубань", нижегородскую "Волгу", подмосковные "Химки", иркутскую "Звезду", украинские "Динамо", "Днепр", "Арсенал".

В составе "Спартака" он провел в общей сложности 86 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка России. В текущем сезоне в Российской премьер-лиге Ещенко провел семь матчей.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Штангистки Каширина, Романова и Тё гарантировали себе право выступить на ЧЕ-2020 в Москве
Окончательный состав из 10 человек определится по итогам контрольных тренировок, которые пройдут в конце марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС