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Летние олимпийские виды спорта

Штангистки Каширина, Романова и Тё гарантировали себе право выступить на ЧЕ-2020 в Москве

Окончательный состав из 10 человек определится по итогам контрольных тренировок, которые пройдут в конце марта
Татьяна Каширина EPA/RADEK PETRUSZKA
Описание
Татьяна Каширина
© EPA/RADEK PETRUSZKA

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Победительницы Кубка России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге Татьяна Каширина, Анастасия Романова и Ольга Тё гарантировали себе право выступить на апрельском чемпионате Европы, который пройдет в Москве. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов.

Кубок России по тяжелой атлетике проходит в Санкт-Петербурге с 4 по 9 февраля, женский турнир завершился в субботу.

"Кубок России в Санкт-Петербурге является одним из основных этапов отбора на домашний чемпионат Европы, - заметил Аниканов. - По его итогам был определен расширенный состав сборной, в который входят 12 спортсменок, некоторые из них не выступали на кубке по причине того, что стартовали на зарубежных турнирах. Каширина, Романова и Тё показали в Санкт-Петербурге результаты, которые обеспечили им право выступить на чемпионате Европы в Москве".

В расширенный состав вместе с Кашириной (весовая категория свыше 87 кг), Романовой (до 71 кг) и Тё (до 59 кг) вошли Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова и Кристина Новицкая (обе - до 55 кг), Александра Козлова (до 59 кг), Наталья Шайманова и Яна Кондрашова (обе - до 64 кг), Дарья Рязанова и Ксения Пасхина (обе - до 87 кг).

Аниканов заметил, что после Кубка России сборную ждут два тренировочных сбора. Первый пройдет в Сочи в течение трех недель и начнется 24 февраля, 16 марта начнется сбор в подмосковной Рузе. Окончательный состав из 10 человек определится по итогам контрольных тренировок, которые состоятся в конце марта.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

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Летние олимпийские виды спорта
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