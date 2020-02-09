Тренеры сборной России по биатлону пока не рассматривают Бабикова для участия в ЧЕ

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Антон Бабиков пока не входит в число кандидатов на попадание в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Бабиков в январе на соревнованиях в Ижевске не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы. Чемпион мира 2017 года в составе эстафетной команды продолжил выступления на внутрироссийских соревнованиях. В субботу он стал победителем суперспринта на 5 км на восьмом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Для 28-летнего спортсмена эта победа стала третьей подряд.

"Все отборы уже прошли, плюс надо учитывать, что все сильнейшие находятся здесь [на сборе национальной команды в Италии]. У нас даже на одного спортсмена больше, так что еще будем решать по составу на Кубок IBU", - сказал Хованцев.

"Это спорт, как мы его будем оценивать, сравнивая со спортсменами, которые здесь?" - добавил он.

Чемпионат Европы пройдет с 24 февраля по 1 марта в эстонском городе Отепя.

Бабиков перед началом международного сезона не сумел отобраться в основной состав сборной России, однако выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте. В шведском Эстерсунде он вошел в очковую зону в индивидуальной гонке, но на следующие два этапа не попал - тренерский штаб сборной отдал предпочтение Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову, которые выполнили критерии отбора. Бабикову не нашлось места и на Кубке IBU.