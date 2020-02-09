СМИ: МОК и IIHF готовы выполнить требования НХЛ для участия игроков лиги в ОИ-2022

ТАСС, 9 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) выразили готовность выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

В последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане.