СМИ: МОК и IIHF готовы выполнить требования НХЛ для участия игроков лиги в ОИ-2022

ТАСС, 9 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) выразили готовность выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
В последний раз игроки НХЛ участвовали в Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане.
As just mentioned on Headlines, the IOC and IIHF indicated a willingness this week to address NHL issues to get players to go to 2022 Olympics. This includes insurance costs, travel costs and ability to promote on own platforms (1/x)...— Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) February 9, 2020
"МОК и IIHF обозначили готовность на этой неделе выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года, - написал Фридман. - Сюда входят страховые, командировочные расходы, а также возможность продвижения на собственных платформах".
Требования НХЛ включают в себя покрытие олимпийским комитетом всех расходов, связанных с участием хоккеистов в Играх (страховые выплаты, затраты на перелеты), а также возможность продвигать лигу на международной арене, используя собственные платформы.
О неучастии своих игроков в Олимпиаде-2018 НХЛ объявила в марте 2017 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.