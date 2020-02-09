Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди паралимпийцев стартовал на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения стартовал в Южно-Сахалинске. Торжественная церемония открытия состоялась в воскресенье вечером на склонах горнолыжного курорта Сахалинской области "Горный воздух", сообщил ТАСС представитель правительства региона.

Соревнования продлятся по 21 февраля. Этап Кубка мира собрал на одной площадке несколько десятков спортсменов и их сопровождающих из 10 стран мира. В программе состязаний пять дисциплин - гигантский слалом, слалом, супергигант, суперкомбинация, скоростной спуск. На организацию соревнований из областного бюджета было выделено 48,5 млн рублей.

"Состоялось открытие. На этап Кубка мира заявлены 40 спортсменов из России, США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии и Словакии. Среди них многократная победительница Паралимпийских игр Мари Боше, призер Паралимпиады в Пхёнчхане Джакомо Бертаньолли, обладатель золотой и бронзовой медалей Паралимпийских игр в Пхёнчхане Йеспер Педерсен, российский горнолыжник двукратный паралимпийский чемпион и трехкратный бронзовый призер зимних Паралимпийских игр, обладатель Кубка мира Валерий Редкозубов и многие другие именитые спортсмены", - сообщил собеседник агентства.

В торжественном открытии приняли участие несколько сотен человек, представляющих творческие и спортивные коллективы Сахалинской области. Их выступления прошли под девизом "Преодоление себя". Церемония открытия была разбита на блоки. Первый блок посвятили знакомству гостей с Сахалинской областью. Артисты рассказали в своих творческих выступлениях об истории островного региона, его культуре и особенностях. Не обошлось и без официальной части. Поприветствовать именитых спортсменов приехали председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, генеральный директор по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета (МПК) Димитрие Лазаровски и генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин. Финальной частью церемонии стал массовый флешмоб, в котором приняли участие все гости мероприятия вместе с выступающими творческими коллективами.

Несвойственная для острова морозная погода не помешала сахалинцам посетить церемонию открытия. Зрительный зал под открытым небом был полон, несмотря на минус 15 градусов. "Я думаю, что не все сахалинцы осознают, насколько это значимо и важно для Сахалинской области - принимать у себя спортсменов этапа Кубка мира. Будущая неделя соревнований навсегда войдет в историю области. Не прийти на открытие из-за морозов и лени - слишком глупо, ведь такое событие происходит впервые у нас в городе, такого, возможно, больше никогда и не будет, хотя я все же рассчитываю на обратное. В любом случае надеюсь, что те люди, которые не смогли прийти, хотя бы смотрят прямую трансляцию", - рассказала ТАСС присутствовавшая на церемонии открытия южносахалинка Анастасия Морозова.

Ранее областные власти сообщали о том, что прямая трансляция этапа Кубка мира будет организована в 40 странах. Планируется, что, помимо самих соревнований, в рамках этапа кубка пройдут обучающие семинары для тренеров и спортсменов. Организационное сопровождение проводят Минспорт России, Паралимпийский комитет России и Международный паралимпийский комитет.