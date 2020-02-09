Гимнастка Солдатова призналась, что на протяжении нескольких лет страдает от булимии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Булимия мешает российской гимнастке Александре Солдатовой тренироваться и выступать в полную силу последние несколько лет. Об этом в беседе с ТАСС заявила сама Солдатова.
"Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть свой недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих - переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь", - сказала Солдатова.
"Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне (Дьяченко, тренер Солдатовой - прим. ТАСС), то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне [Винер-Усмановой], они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор - здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт", - отметила Солдатова.
Самое сложное - признаться
Солдатова отметила, что тренировки помогали ей справляться с болезнью до определенного этапа. "Заболеть булимией невозможно просто так, нужны предпосылки на генетическом уровне, болезнь все равно проявилась бы. К счастью, я попала в гимнастику, последние годы днем был кайф - тренировки, общение с Ириной Александровной, тренерами, а вечером я могла выйти на улицу и плакать, потому что не знала, что делать. Жизнь разделилась для меня на борьбу с болезнью и прекрасный спорт", - сказала Солдатова.
Спортсменка подчеркнула, что булимия опасна тем, что практически незаметна для окружающих.
"Последние два года действительно ни с кем не общалась на базе в Новогорске, ела одна, ходила везде одна, сначала даже не знала, что есть такая болезнь, не знала, что со мной происходит, хотя понимала, что со мной что-то не так. Здоровье ухудшалось, и никто не мог понять, что со мной, - рассказала спортсменка. - Хочу обратиться к тем, кто тоже болеет булимией, самое сложно тут - признаться, просто сказать. Но когда я призналась тренерам, они были просто горой за меня".
"Я два раза лежала в больницах, лечилась, пила много-много витаминов. Выступила на чемпионате Европы 2019 года, по результатам все нормально, но состояние здоровья было ужасное. Не говорила об этом Винер, потому что для нее на первом месте здоровье спортсменок, а для меня - спорт. Если бы она знала, насколько мне тогда было тяжело, то не выпустила бы меня. Но я была настолько счастлива, что выступаю, и старалась выступить достойно", - отметила Солдатова.
Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который проходит 7-9 февраля, но собирается выступить на гала-концерте в последний день этапа. 8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.