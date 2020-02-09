Гимнастка Солдатова призналась, что на протяжении нескольких лет страдает от булимии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Булимия мешает российской гимнастке Александре Солдатовой тренироваться и выступать в полную силу последние несколько лет. Об этом в беседе с ТАСС заявила сама Солдатова. "Эта история длится на протяжении двух лет, у меня есть свой недуг. И мне очень сложно говорить об этом. Помимо спортивных составляющих - переломов, травм, у меня была еще другая моя болезнь, которая постоянно мне мешала. Тренерам я рассказала только в 2018 году, несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь", - сказала Солдатова.

На эту тему Гимнастка Солдатова: до сих не могу отойти от шока из-за слухов о попытке суицида

"Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала Анне Вячеславовне (Дьяченко, тренер Солдатовой - прим. ТАСС), то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне [Винер-Усмановой], они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор - здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт", - отметила Солдатова. Самое сложное - признаться Солдатова отметила, что тренировки помогали ей справляться с болезнью до определенного этапа. "Заболеть булимией невозможно просто так, нужны предпосылки на генетическом уровне, болезнь все равно проявилась бы. К счастью, я попала в гимнастику, последние годы днем был кайф - тренировки, общение с Ириной Александровной, тренерами, а вечером я могла выйти на улицу и плакать, потому что не знала, что делать. Жизнь разделилась для меня на борьбу с болезнью и прекрасный спорт", - сказала Солдатова. Спортсменка подчеркнула, что булимия опасна тем, что практически незаметна для окружающих. "Последние два года действительно ни с кем не общалась на базе в Новогорске, ела одна, ходила везде одна, сначала даже не знала, что есть такая болезнь, не знала, что со мной происходит, хотя понимала, что со мной что-то не так. Здоровье ухудшалось, и никто не мог понять, что со мной, - рассказала спортсменка. - Хочу обратиться к тем, кто тоже болеет булимией, самое сложно тут - признаться, просто сказать. Но когда я призналась тренерам, они были просто горой за меня".