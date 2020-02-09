Гимнастка Солдатова: до сих не могу отойти от шока из-за слухов о попытке суицида

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская гимнастка Александра Солдатова до сих пор находится в шоке из-за информации о том, что она пыталась покончить с собой. Об этом спортсменка рассказала в беседе с ТАСС.

В четверг в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского сообщили, что Солдатова поступила в учреждение. Позднее тренер спортсменки Анна Дьяченко опровергла появившуюся информацию о попытке суицида. После этого сама Солдатова рассказала, что попала в медучреждение из-за пореза во время приготовления пищи.

"Обо мне писали неправду, я настолько в шоке, что до сих пор отхожу от этого. Я очень позитивный человек, у меня даже не поворачивается язык сказать то, что про меня написали. В тот момент у меня не было телефона с собой, мне принесли телефон, показали новости, и я пришла в ужас. Телефон мне принесла мой личный тренер Анна Вячеславовна, у нее было белое лицо, такое выражение, что я просто испугалась", - рассказала Солдатова.

"На тот момент телефона при себе не было, никто меня не видел, никакие журналисты, никаких подтверждений не было. Мягко говоря, все навыдумывали, - сказала спортсменка. - Эти новости видели мои родители, тренеры, гимнастки, да полмира. Я взяла телефон в руки, а там 280 сообщений, и это все сделали СМИ".