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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Солдатова: до сих не могу отойти от шока из-за слухов о попытке суицида

Ранее спортсменка призналась, что на протяжении последних двух лет борется с булимией
Александра Солдатова EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ
Описание
Александра Солдатова
© EPA-EFE/JAVIER LOPEZ HERNANDEZ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российская гимнастка Александра Солдатова до сих пор находится в шоке из-за информации о том, что она пыталась покончить с собой. Об этом спортсменка рассказала в беседе с ТАСС.

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В четверг в справочной службе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского сообщили, что Солдатова поступила в учреждение. Позднее тренер спортсменки Анна Дьяченко опровергла появившуюся информацию о попытке суицида. После этого сама Солдатова рассказала, что попала в медучреждение из-за пореза во время приготовления пищи.

"Обо мне писали неправду, я настолько в шоке, что до сих пор отхожу от этого. Я очень позитивный человек, у меня даже не поворачивается язык сказать то, что про меня написали. В тот момент у меня не было телефона с собой, мне принесли телефон, показали новости, и я пришла в ужас. Телефон мне принесла мой личный тренер Анна Вячеславовна, у нее было белое лицо, такое выражение, что я просто испугалась", - рассказала Солдатова.

"На тот момент телефона при себе не было, никто меня не видел, никакие журналисты, никаких подтверждений не было. Мягко говоря, все навыдумывали, - сказала спортсменка. - Эти новости видели мои родители, тренеры, гимнастки, да полмира. Я взяла телефон в руки, а там 280 сообщений, и это все сделали СМИ".

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Ранее Солдатова призналась, что на протяжении последних двух лет борется с булимией. "При том, что я борюсь с болезнью, на меня обрушился шквал всей этой истории. Хочу поскорее забыть об этом", - заключила гимнастка.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который проходит 7-9 февраля, но собирается выступить в гала-концерте в последний день этапа.

 

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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