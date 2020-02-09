Шотландский футболист дисквалифицирован на два года за марихуану

ТАСС, 9 февраля. Полузащитник Коннер Дати из клуба "Стенхаусмюир", выступающего в четвертой по силе футбольной лиге Шотландии, дисквалифицирован на два года за марихуану. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на шотландское издание Scotsman.

По информации издания, в допинг-пробе 23-летнего футболиста, сданной 16 марта 2019 года после матча с командой "Странраер", были обнаружены наркотические вещества. Начало двухгодичной дисквалификации отсчитывается с даты сдачи пробы.

За "Стенхаусмюир" Дати выступает с июля 2018 года. За это время он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал семь голевых передач.