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Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за булимии

Спортсменка намерена вернуться к тренировкам и выступлениям сразу после того, как восстановит здоровье
Александра Солдатова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александра Солдатова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова намерена сосредоточиться на восстановлении своего здоровья и лечении от булимии, на это время она сделала паузу в спортивной карьере. Об этом Солдатова сообщила в беседе с ТАСС.

Ранее гимнастка призналась, что на протяжении последних двух лет страдает от булимии. Спортсменка не вошла в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который проходит 7-9 февраля, но собирается выступить на гала-концерте в последний день этапа. 8 сентября 2019 года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого ее исключили из состава на чемпионат мира, который прошел в Баку с 16 по 22 сентября.

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"После чемпионата Европы 2019 года сказала, что готова лечиться, больница, что угодно. Мне нашли клинику, но я пролежала там недолго, быстро стало лучше, и тут была моя ошибка - сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок все опять пошло вниз, и [Ирина] Винер (главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики - прим. ТАСС), сказала, что я сначала должна вылечиться, стать уверенной в себе, что здоровье важнее всего. Лежала в больнице месяц, постоянно на связи с Ириной Александровной и Анной Вячеславовной (Дьяченко, тренер Солдатовой - прим. ТАСС)", - рассказала спортсменка.

"Эти два с половиной года были очень тяжелыми, чемпионат Европы 2018 года я пропустила из-за перелома, тело стало настолько хрупким, что было страшно. При этом переломе я боролась с булимией, восстановилась за месяц, а в сентябре выиграла золото чемпионата мира. Вы не представляете, что я вижу, когда смотрю на эту медаль. Это было невероятное лето 2018 года, я просто верила в себя, как и мои тренеры", - отметила спортсменка.

Многократная чемпионка Европы отметила, что намерена вернуться к тренировкам и выступлениям сразу после того, как восстановит здоровье. "У меня в карьере пауза, да, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой - лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпийские игры, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться", - заключила спортсменка.

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РоссияЛетние олимпийские виды спорта
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