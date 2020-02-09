Экипаж Гайтюкевича завоевал путевку на чемпионат мира по бобслею в четверках

ТАСС, 9 февраля. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов стали первыми в соревнованиях экипажей-четверок на чемпионате мира среди юниоров и завоевали путевку на взрослый чемпионат мира. Соревнования проходили в немецком Винтерберге.

Россияне в сумме за две попытки показали время 1 минута 51,56 секунды. Второе и третье места заняли экипажи и Германии (отставание 0,07 и +0,13 секунды соответственно). Россияне Дмитрий Попов, Денис Коротков, Дмитрий Захряпин и Николай Козлов заняли пятое место (+0,28); Александр Бредихин, Алексей Исаков, Максим Жестянкин и Никита Мазурок - 15-е (+1,21); Григорий Волосков, Маким Банков, Сергей Бакланов и Егор Грязнов - 16-е (+1,46).

Ранее на турнире Гайтюкевич и Мордасов стали вторыми в соревновании двоек.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в немецком Альтенберге с 22 февраля по 1 марта.