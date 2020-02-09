Матыцин: возвращение легкоатлетам права на участие в турнирах является главным интересом

3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Восстановление права российских легкоатлетов на участие в международных турнирах и Олимпийских играх является главным интересом Министерства спорта РФ. Об этом на открытии турнира "Русская зима" в Москве заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Сегодня очень непростой период в развитии легкой атлетики, все мы прекрасно это понимаем, я желаю, чтобы этот период был как можно быстрее пройден и пройден с честью. За нами великие достижения наших спортсменов, великая история отечественной легкой атлетики, это должно придать силы, чтобы принять правильное решение. Министерство спорта, Олимпийский комитет России, Федерация современного пятиборья, безусловно, Москва, как лидер и флагман российской легкой атлетики, думаю, мы все должны почувствовать ответственность за те решения, которые нам предстоит принять. Уверен, что эти решения мы найдем", - сказал Матыцин.

"Прежде всего во главу интересов мы ставим наших спортсменов и как можно более быстрое восстановление их права на участие в международных соревнованиях и, безусловно, в Олимпийских играх. Призываю всех в этот непростой период быть вместе как единая команда, и только тогда мы сможем победить", - добавил министр спорта.

Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования будут 29-ми по счету. В этом году соревнования открыл Матыцин.

"Поздравляю всех участников с открытием сегодняшнего турнира и желаю, чтобы сегодня мы снова стали свидетелями ярких выступлений. Среди участников - звезды не только российской, но и мировой легкой атлетики. Уверен, что сегодня будет настоящий праздник", - сказал министр.

История санкций

С 2016 года на турнире "Русская зима" запрещено выступать иностранным спортсменам. Это связано с санкциями, которые наложила на Всероссийскую федерацию легкой атлетики Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) после крупного допингового скандала, разразившегося в 2015 году.