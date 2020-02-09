Матыцин: возвращение легкоатлетам права на участие в турнирах является главным интересом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Восстановление права российских легкоатлетов на участие в международных турнирах и Олимпийских играх является главным интересом Министерства спорта РФ. Об этом на открытии турнира "Русская зима" в Москве заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями.
"Сегодня очень непростой период в развитии легкой атлетики, все мы прекрасно это понимаем, я желаю, чтобы этот период был как можно быстрее пройден и пройден с честью. За нами великие достижения наших спортсменов, великая история отечественной легкой атлетики, это должно придать силы, чтобы принять правильное решение. Министерство спорта, Олимпийский комитет России, Федерация современного пятиборья, безусловно, Москва, как лидер и флагман российской легкой атлетики, думаю, мы все должны почувствовать ответственность за те решения, которые нам предстоит принять. Уверен, что эти решения мы найдем", - сказал Матыцин.
"Прежде всего во главу интересов мы ставим наших спортсменов и как можно более быстрое восстановление их права на участие в международных соревнованиях и, безусловно, в Олимпийских играх. Призываю всех в этот непростой период быть вместе как единая команда, и только тогда мы сможем победить", - добавил министр спорта.
Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования будут 29-ми по счету. В этом году соревнования открыл Матыцин.
"Поздравляю всех участников с открытием сегодняшнего турнира и желаю, чтобы сегодня мы снова стали свидетелями ярких выступлений. Среди участников - звезды не только российской, но и мировой легкой атлетики. Уверен, что сегодня будет настоящий праздник", - сказал министр.
История санкций
С 2016 года на турнире "Русская зима" запрещено выступать иностранным спортсменам. Это связано с санкциями, которые наложила на Всероссийскую федерацию легкой атлетики Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) после крупного допингового скандала, разразившегося в 2015 году.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось.
В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.
Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.