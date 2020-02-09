Сборная России по хоккею заняла последнее место на шведском этапе Евротура

В составе российской сборной шайбы забросили Артур Каюмов (12-я минута), Андрей Светлаков (37), Павел Порядин (58). За команду Чехии точными бросками отметились Якуб Флек (20), Ян Коштялек (54, 60). Сборная Чехии сравняла счет в матче за секунду до финальной сирены. В серии послематчевых бросков россияне не реализовали ни одной попытки, чехи были точны в трех попытках из четырех.

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по буллитам уступила команде Чехии со счетом 3:4 в матче третьего тура Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

Сборная России набрала 1 очко в трех матчах и впервые с 2014 года заняла последнее место на Шведских играх, россияне впервые в истории турнира не одержали ни одной победы. Первыми идут шведы (6 очков, два матча), вторыми - чехи (5), третьими - финны (3 очка, два матча). Позднее в воскресенье в завершающем матче этапа сборные Швеции и Финляндии определят победителя турнира.

Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах. Сборная Чехии вышла на первое место (16 очков после девяти игр), команда Финляндии идет второй (14 очков после восьми игр), команда Швеции - третьей (13 очков после восьми игр).

Гол на последней секунде

После матча второго тура против шведов (2:5) тренерский штаб сборной России изменил составы абсолютно всех троек. В запасе целиком осталось "молодежное" звено Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин. В обороне нетронутой осталась только пара защитников Богдан Киселевич - Александр Романов. Сборная России играла в три пары защитников (не был заявлен Данила Галенюк) и без 13-го нападающего.