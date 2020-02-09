Дина Аверина призналась, что к финишу московского Гран-при у нее закружилась голова

13-кратная чемпионка мира 21-летняя Дина Аверина завоевала золото московского этапа Гран-при в упражнениях с лентой и мячом, а также серебряную награду в упражнениях с булавами. Лидер сборной России не выступала в воскресенье лишь в финале упражнений с обручем.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Выступление на первом этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в Москве стал непростым физическим и психологическим испытанием для россиянки Дины Авериной, и в заключительный день у спортсменки стала кружиться голова. Об этом Аверина рассказала журналистам после выступления.

"Сегодня я выступила намного хуже [Гран-при стартовал в пятницу, 7 февраля], и мне было немного не по себе - было тяжело выступать, но, слава богу, я справилась. Самое главное, я сделала ленту так, как хотела Ирина Александровна (главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова - прим. ТАСС), я довольна. Стресс и усталость, думаю, повлияли - все-таки это первое соревнование сезона, это тяжело и морально, и физически - чувствовала давление, голова кружилась, - рассказала Аверина. - Ирина Александровна вместе со мной дышала, сказала, давай сделай как ты умеешь, и, можно сказать, она со мной делала все элементы".

Аверина подчеркнула, что Винер-Усманова как следует настроила спортсменку перед выступлением: "Ирина Александрова очень хорошо меня настроила, подготовила, чтобы я делала в потоке и показала настоящую ленту, и сегодня почти получилось. Мы добавили в программу несколько новых сложных элементов - стараемся не стоять на месте, двигаться вперед. Для меня нет соперниц, кроме себя самой - тяжело собраться, выйти и сделать".

Спортсменка поблагодарила болельщиков, пришедших на этап Гран-при: "Это первый официальный старт сезона, дома выступать в два раза тяжелее. Болельщики очень сегодня помогали - это до слез, спасибо им, мне очень приятно. Сейчас будет небольшой отдых, а потом снова возьмемся за отработку программ - через три недели чемпионат России".