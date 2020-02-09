Киселевич: российские хоккеисты показали хорошую игру в матче Евротура с чехами

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России продемонстрировала хороший хоккей в матче третьего этапа Евротура с командой Чехии, несмотря на поражение. Такое мнение журналистам высказал капитан российской сборной Богдан Киселевич.

Заключительная встреча сборной России на Шведских играх в Стокгольме завершилась победой команды Чехии со счетом 4:3 по буллитам. Ранее российская команда проиграла финнам (0:3) и шведам (2:5) и заняла последнее, четвертое место на турнире.

"В третьей встрече получше стали играть связки, психологически давление убрали, стали играть в открытый, хороший хоккей, могли еще больше забить. Но опять допустили ошибки, ненужные удаления привели к поражению. Наверное, где-то была потеря концентрации, после игры сложно ошибки анализировать, мы результатом недовольны, несмотря на состав. Мы получили опыт, будем уделять больше внимания работе, чтобы соответствовать уровню", - отметил Киселевич.

Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах. Заключительный этап турнира - Чешские игры - пройдет с 30 апреля по 3 мая.