Команда Москвы победила на международном турнире по керлингу на Красной площади

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Команда Москвы со скипом Александром Кириковым выиграла международный турнир по керлингу WCT Red Square Classic 2020, который проходил на Красной площади.

В финале московская команда обыграла команду Санкт-Петербурга (скип - Алексей Тимофеев) со счетом 5:3. Третье место заняла команда Эстонии (скип - Эдуард Вельтсман), победившая в матче за бронзу команду из подмосковного Дмитрова со скипом Михаилом Васьковым - 9:2.

В соревнованиях принимали участие керлингисты из Австрии, Италии, Швейцарии и Эстонии. Еще четыре команды представляли Россию - два коллектива из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и Дмитрова. Команды были поделены на две группы (по четыре в каждой) и сыграли в один круг, по результатам предварительного этапа две лучшие сборные из каждого квартета вышли в полуфинал.

Матчи прошли на льду "ГУМ-Катка" на Красной площади.