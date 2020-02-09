Роман Ротенберг: российским хоккеистам было тяжело адаптироваться к скоростям на Евротуре

Сборная России проиграла все три матча на Шведских играх и заняла последнее, четвертое место на турнире. Россияне уступили финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 по буллитам). В составе команды дебютировали девять хоккеистов.

"Мы годами подводили многих игроков - это планомерная подготовка, тройку Иван Морозов - Василий Подколзин - Кирилл Марченко мы готовили четыре года для того, чтобы они могли играть за национальную сборную. То, что они играют в России, в КХЛ [Континентальной хоккейной лиге] на высоком уровне и выступают за сборную страны - это очень хороший показатель. Мы видим разницу между уровнем в КХЛ и играми в сборной - это большая разница. Где-то игрокам было тяжело подстроиться под эти скорости, но к третьей игре они уже адаптировались и показали качественную игру", - отметил Ротенберг.

Первый вице-президент ФХР подчеркнул, что Евротур рассматривается в качестве подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии. "Мы проверили многих игроков, идет подготовка к чемпионату мира, мы придерживаемся своей идеологии, смотрим вперед. Важно, чтобы все понимали, насколько игроки отдали все силы, но этого не хватило. В принципе, сегодняшняя игра по всем показателям была нашей, это очень хороший опыт для игроков, они теперь понимают уровень и на будущее уже будут готовы к этим скоростям, приезжая в сборную", - сказал Ротенберг.

"Однозначно, что эти поражения нас не радуют, мы никогда не согласимся с такими результатами. Тем не менее это подготовка к чемпионату мира, это для нас самое важное. Победа в Евротуре не гарантирует нам победы на чемпионате мира. Мы готовимся к чемпионату мира, имея в виду Олимпиаду-2022", - резюмировал он.

Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах. Заключительный этап турнира Чешские игры пройдет с 30 апреля по 3 мая.