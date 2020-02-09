Роман Ротенберг: молодые российские хоккеисты сыграли в матчах Евротуре на высоком уровне

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Молодые хоккеисты сборной России на высоком уровне провели матчи третьего этапа Евротура - Шведских игр. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.
Сборная России проиграла все три матча на Шведских играх и заняла последнее, четвертое место на турнире. Россияне уступили финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 по буллитам). В составе команды дебютировали девять хоккеистов. Пять игроков выступали на молодежном чемпионате мира 2020 года, где завоевали серебряные медали.
"Молодежь сыграла на высоком уровне, но счет на табло нас не устраивает. Мировой хоккей сегодня прогрессирует, мы стремимся быть лидерами и понимаем, что для этого нужно делать. За два дня подготовки к турниру мы многое не успели сделать, но понимаем поставленные цели. Павел Порядин на этом уровне показал себя с хорошей стороны, продемонстрировал лучшие качества, это говорит о том, что в нашей лиге есть хорошие игроки, способные играть за сборную", - отметил Ротенберг.
Во встрече с чехами российские хоккеисты на протяжении 40 секунд по ошибке тренерского штаба действовали вчетвером против пятерых соперников, не получив удаления. "Для того, чтобы играть здесь, надо улучшать все, что можно улучшить. В том числе самый важный компонент - управление игрой. Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не допускать шероховатостей", - подчеркнул Ротенберг.
В воскресенье канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) обозначили готовность на этой неделе выполнить требования Национальной хоккейной лиги (НХЛ), чтобы ее игроки поехали на Олимпиаду 2022 года. "В 2018 году были такие же переговоры. Позиция владельцев клубов не изменилась. Владельцы всех клубов НХЛ против поездки на Олимпиады в принципе, это связано с коммерцией", - сказал Ротенберг.
"У нас достаточное количество игроков, будем смотреть ситуацию, когда будем понимать, кто сможет поехать на чемпионат мира, а кто нет. Существуют разные варианты, которые надо смотреть, времени еще много. Мы следим и смотрим за всеми нашими игроками, отслеживаются все матчи в НХЛ", - заключил первый вице-президент ФХР.