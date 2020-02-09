Роман Ротенберг: молодые российские хоккеисты сыграли в матчах Евротуре на высоком уровне

Сборная России проиграла все три матча на Шведских играх и заняла последнее, четвертое место на турнире. Россияне уступили финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 по буллитам). В составе команды дебютировали девять хоккеистов. Пять игроков выступали на молодежном чемпионате мира 2020 года, где завоевали серебряные медали.

"Молодежь сыграла на высоком уровне, но счет на табло нас не устраивает. Мировой хоккей сегодня прогрессирует, мы стремимся быть лидерами и понимаем, что для этого нужно делать. За два дня подготовки к турниру мы многое не успели сделать, но понимаем поставленные цели. Павел Порядин на этом уровне показал себя с хорошей стороны, продемонстрировал лучшие качества, это говорит о том, что в нашей лиге есть хорошие игроки, способные играть за сборную", - отметил Ротенберг.

Во встрече с чехами российские хоккеисты на протяжении 40 секунд по ошибке тренерского штаба действовали вчетвером против пятерых соперников, не получив удаления. "Для того, чтобы играть здесь, надо улучшать все, что можно улучшить. В том числе самый важный компонент - управление игрой. Наши тренеры должны стремиться к тому, чтобы не допускать шероховатостей", - подчеркнул Ротенберг.