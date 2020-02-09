Быков: сборная России не должна искусственно создавать места для молодых хоккеистов

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Тренерский штаб сборной России должен привлекать в национальную команду тех молодых хоккеистов, которые этого действительно заслуживают, а не искусственно создавать места для них. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер российской сборной Вячеслав Быков.

Подопечные Алексея Кудашова уступили во всех трех встречах третьего этапа Евротура - Шведских игр - и заняли последнее, четвертое место на турнире. В составе сборной России дебютировали девять хоккеистов, включая пять игроков, которые в начале января стали финалистами молодежного чемпионата мира.

"Двоякое впечатление оставила наша сборная, - заявил Быков. - С одной стороны, это хорошо, что тренерский штаб и Федерация хоккея России намерена давать дорогу молодежи, но с другой, сразу бросать их в топку? Мы всегда старались показывать психологию победителя, играть с позиции силы, сейчас у нас это не получается, и комплекс проигравшего начинает давить. Всегда нужно вести команду, которая будет способна побеждать".

"Мы в свое время создали сборную, чья роль заключалась в том, чтобы отбивать и наигрывать на серьезном уровне, в том числе талантливых игроков из молодежного хоккея. Я считаю, что нужно формировать команду, которая будет представлять страну на чемпионате мира. Нельзя искусственно создавать места для молодых хоккеистов, в первую сборную должны ехать лучшие хоккеисты в стране, и конечно, это могут и быть молодые игроки", - добавил Быков.

Россияне уступили финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 по буллитам). "Надеюсь, хоккеисты сделают выводы и будут прогрессировать, правда, мне обидно, что мы проигрываем не первый раз в матчах со сборными одного уровня. Я переживаю за наших ребят, надеюсь, что они будут выигрывать, но если второй и третий раз также проиграют? Вот эта психология победителя быстро улетучивается, а как ее обратно завоевывать?" - отметил собеседник ТАСС.

Сборная России замыкает общую таблицу Евротура, набрав 8 очков в 9 матчах, заключительный этап турнира - Чешские игры - пройдет с 30 апреля по 3 мая. "Надо что-то менять, мы не можем просто так начать выигрывать. Хотелось бы, чтобы правильно подходили к значимости Евротура. Еще раз подчеркну, что самое важное - это психология победителя, этим мы привлекаем болельщиков", - заключил Быков.