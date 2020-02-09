{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

В НХЛ сообщили, что сроки принятия решения об участии в Олимпиаде еще не согласованы

Ранее телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея обозначили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Игры
Билл Дэйли AP Photo/Charles Krupa
Описание
Билл Дэйли
© AP Photo/Charles Krupa

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сроки принятия решения об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года еще не установлены. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

На эту тему
Фазель: пока рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

В воскресенье канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) на этой неделе обозначили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года.

"Да, мы встречались с IIHF и МОК на прошлой неделе. Решений не было принято. Сроки принятия решения не были согласованы", - сказал Дэйли.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Сборная России заняла второе место в мужской эстафете на этапе КМ по шорт-треку
Победили южнокорейцы, вторыми стали спортсмены из Нидерландов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС