В НХЛ сообщили, что сроки принятия решения об участии в Олимпиаде еще не согласованы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сроки принятия решения об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде 2022 года еще не установлены. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Фазель: пока рано говорить о достижении компромисса в вопросе участия игроков НХЛ в ОИ

В воскресенье канадский телеканал Sportsnet сообщил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) на этой неделе обозначили готовность выполнить требования НХЛ, чтобы игроки лиги поехали на Олимпиаду 2022 года.

"Да, мы встречались с IIHF и МОК на прошлой неделе. Решений не было принято. Сроки принятия решения не были согласованы", - сказал Дэйли.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года в Пхёнчхане. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.