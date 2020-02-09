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Летние олимпийские виды спорта

Анжелика Сидорова одержала победу на турнире "Русская зима" в прыжках с шестом

Россиянка преодолела планку на высоте 4 м 86 см
Анжелика Сидорова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анжелика Сидорова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Анжелика Сидорова заняла первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на легкоатлетическом турнире "Русская зима", который проходит в Москве.

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28-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4 м 86 см. Второе место заняла Ольга Муллина (4,45 м), третье - Ангелина Жук-Краснова (4,45 м).

Сидорова является победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2014), также на ее счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.

Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.

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