Анжелика Сидорова одержала победу на турнире "Русская зима" в прыжках с шестом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Анжелика Сидорова заняла первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на легкоатлетическом турнире "Русская зима", который проходит в Москве.

28-летняя россиянка преодолела планку на высоте 4 м 86 см. Второе место заняла Ольга Муллина (4,45 м), третье - Ангелина Жук-Краснова (4,45 м).

Сидорова является победительницей чемпионатов мира (2019) и Европы (2014), также на ее счету две серебряные медали мировых первенств в помещении.

Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.