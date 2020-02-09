Ласицкене сомневается в необходимости проведения выборов руководства ВФЛА 28 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене не уверена в том, что выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики должны состояться 28 февраля. Такое мнение спортсменка высказала в воскресенье журналистам.

3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку, передав полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Attletics). Выборы руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

"Завтра, 10 февраля, подходят сроки, и очень хочется выступить на международной арене. А заседания нашей рабочей группы еще не было ни одного, у меня есть вопросы по этому поводу. Я думаю, что эта группа должна функционировать до сентября, это очень важно, как бы ни прошли выборы, а может, и не нужно их сейчас проводить. Важно, чтобы сейчас был контроль именно рабочей группы за действиями разных сторон", - считает Ласицкене.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.