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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене посетовала на усталость после выступления на турнире "Русская зима"

Россиянка выиграла соревнования по прыжкам в высоту с лучшим результатом сезона в мире

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене посетовала на усталость после победы на легкоатлетическом турнире "Русская зима". Об этом российская спортсменка рассказала журналистам.

27-летняя Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на турнире "Русская зима" с лучшим результатом сезона в мире - 205 см. Этот результат стал ее личным рекордом на соревнованиях в помещении. Ласицкене сделала попытку установить мировой рекорд, но не сумела преодолеть планку на высоте 209 см. Рекорд принадлежит болгарской спортсменке Стефке Костадиновой и был установлен во время чемпионата мира 1987 года в Риме.

"Я рада, что сегодня удалось прыгнуть так высоко. Но очень устала, это просто нереально, но круто - есть к чему стремиться. Физически очень тяжело бороться с такой высотой [2,09 см], организм в шоке. Но теперь у меня два дня на восстановление, и все будет хорошо", - сказала Ласицкене.

Личный рекорд Ласицкене составляет 206 см. Она была признана лучшей легкоатлеткой Европы в 2019 году. В прошлом сезоне россиянка одержала победу на зимнем чемпионате Европы и чемпионате мира, а также стала первой в финале Бриллиантовой лиги.

Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.

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