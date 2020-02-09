Победительница "Русской зимы" в прыжках с шестом Сидорова недовольна своим результатом

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова осталась недовольна своим результатом на турнире "Русская зима", несмотря на победу. Об этом Сидорова рассказала журналистам.

В воскресенье Сидорова одержала победу на легкоатлетическом турнире "Русская зима", который проходит в Москве. 28-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 4 м 86 см и показала второй результат сезона в мире. Выше прыгнула только американка Санди Моррис (4,91) 8 февраля.

"Я немного расстроена за результат, хотелось бы прыгнуть повыше. Но мне немного не хватает стартов, из-за этого не получается стабильно прыгать и не все получается. Если говорить про сами соревнования, то мне не очень понравился формат, потому мы что мы прыгали с мальчиками одновременно. Каждый раз меняли высоты, поэтому очень долго все было", - отметила Сидорова.

"Но судьи старались максимально быстро все делать. Теперь у меня впереди чемпионат России и Фестиваль прыжков с шестом, где я надеюсь показать лучший результат", - добавила спортсменка.

Чемпионат России пройдет с 25 по 27 февраля, Фестиваль прыжков с шестом - 29 февраля, оба турнира примет Москва.