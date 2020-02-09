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Шведские хоккейные игры

Швед Теммернес стал самым ценным игроком домашнего этапа Еврохоккейтура

Лучшим вратарем был признан Магнус Хелльберг, форвардом - Маркус Нильссон
Хенрик Теммернес (слева) EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Хенрик Теммернес (слева)
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной Швеции Хенрик Теммернес стал самым ценным игроком Шведских хоккейных игр по версии директората турнира. Об этом журналистам сообщили в оргкомитете турнира.

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Шведские игры, являющиеся третьим этапом Евротура, завершились в воскресенье. Сборная Швеции обыграла в заключительном матче турнира финнов со счетом 5:1 и стала победителем соревнований.

Теммернес также был признан лучшим защитником. Лучшим вратарем стад швед Магнус Хелльберг, форвардом - его соотечественник Маркус Нильссон. В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли Хелльберг, защитники Ян Косталек (Чехия) и Лукас Бенгтссон (Швеция), нападающие Юлиус Юнттила (Финляндия), Самуэль Фагемо и Матиас Броме (оба - Швеция).

Сборная России заняла на Шведских играх последнее, четвертое место, набрав одно очко.

В последний раз директорат турнира не выбирал российских игроков среди лучших в 2014 году, когда сборная России также заняла последнее место. В символическую же сборную турнира россияне не попадали в последний раз в 2001 году. В нынешнем сезоне россияне остались без индивидуальных наград и на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла.

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Шведские хоккейные игры
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