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Шведские хоккейные игры

Сборная Швеции по хоккею впервые с 2012 года победила на домашнем этапе Евротура

В последнем матче этапа хозяева обыграли команду Финляндии со счетом 5:1
Хоккеисты сборной Швеции EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Хоккеисты сборной Швеции
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 9 февраля. Сборная Швеции по хоккею со счетом 5:1 обыграла команду Финляндии в матче третьего тура Шведских игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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В составе победителей шайбы забросили Линус Юханссон (3-я и 59-я минуты), Самуэль Фагемо (9), Даниэль Заар (16) и Деннис Эверберг (37), у финнов отличился Жоэл Мустонен (20).

Сборная Швеции заняла первое место в турнирной таблице Шведских игр, одержав три победы в трех матчах (9 очков). Второй стала команда Чехии (5 очков), третьей - сборная Финляндии (3), последнее место досталось российской команде (1).

Сборная Швеции одержала 13-ю победу на турнире, что является лучшим результатом, также они шесть раз становились вторыми и четыре раза третьими. Сборная России занимает третье место по числу победу на турнире - четыре, также в ее активе четыре вторых места и девять третьих. Шведы выиграли домашний турнир впервые с 2012 года.

В общей таблице Евротура с 16 очками лидирует команда Чехии, шведы с тем же количеством очков идут вторыми, на третьем месте расположилась команда Финляндии (14), замыкает турнирную таблицу сборная России (8).

Четвертый, заключительный этап Евротура пройдет с 30 апреля по 3 мая в Чехии.

Теги
Шведские хоккейные игры
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