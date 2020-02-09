Никитин установил рекорд России в помещении в беге на 3000 м на турнире "Русская зима"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россиянин Владимир Никитин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 3000 м на легкоатлетическом турнире "Русская зима", который проходит в Москве.

Анжелика Сидорова одержала победу на турнире "Русская зима" в прыжках с шестом

Он преодолел дистанцию за 7 минут 39,94 секунды, что является новым национальным рекордом в помещении. Предыдущее национальное достижение принадлежало Вячеславу Шабунину (7.42,54) и было установлено 6 февраля 1998 года в Будапеште.

Второе место занял Евгений Рыбаков (8.00,02), третьим стал Максим Якушев (8.07,17).

Никитин является двукратным чемпионом России.

Турнир "Русская зима" проходит в московском манеже ЦСКА. Пятый год подряд на нем не имеют права выступать иностранные атлеты. Первый турнир "Русская зима" состоялся 7 февраля 1992 года, нынешние соревнования являются 29-ми по счету.