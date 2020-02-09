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Гран-при по художественной гимнастике в Москве

Триумф в новом дворце. Российские гимнастки завоевали все золото первого этапа Гран-при

Московский этап прошел в "Лужниках"
Дина Аверина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские спортсменки стали победительницами во всех дисциплинах первого этапа серии Гран-при по художественной гимнастике, завершившегося в новом Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Турнир стал для гимнасток первым в олимпийском сезоне, уже через полгода спортсменкам предстоит выступать на Играх в Токио.

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Российские гимнастки стали победительницами во всех индивидуальных видах - в упражнениях с булавами лучшей стала Дарья Трубникова (23,100), с лентой - Дина Аверина (21,350), которая победила и в упражнениях с мячом (23,150), с обручем - Екатерина Селезнева (24,400). Также россиянки победили в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (34,150) и в упражнениях с пятью мячами (33,900), а также в личном и командном многоборье.

Московский этап Гран-при всегда отличался высокой посещаемостью, что уж говорить о соревнованиях в новом дворце в "Лужниках", где Винер-Усманова смогла воплотить все свои самые смелые идеи - от дизайна до пространства, созданного специально для детей, главных гостей всех соревнований по художественной гимнастике в России.

Главная героиня российского этапа 13-кратная чемпионка мира 21-летняя Дина Аверина после выступления рассказала, что поддержка болельщиков растрогала ее буквально до слез. Однако при этом добавила, что к концу турнира, который проходил в три дня, устала так, что у нее даже кружилась голова, ведь первый старт в сезоне - это непростое испытание для всех как физически, так и морально.

И убить, и спасти, и полки повести

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова, подводя итоги турнира, напомнила, что это был первый турнир олимпийского года, и в связи с тем, что Игры в Токио начнутся чуть раньше обычного, этап Гран-при также состоялся раньше на три недели.

"На сегодняшний день у нас пока все слава Богу, самое главное - чтобы они не были травмированы. Их надо беречь, нужны хорошие врачи, хорошие пищевые добавки, которые помогут им быть на плаву", - сказа Винер-Усманова.

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Винер-Усманова, которая также является и главным тренером национальной сборной, подчеркнула, что российские спортсменки показали на этапе в Москве все свои новые программы. "Ни у кого ничего не оставалось с прошлого года", - добавила она.

Памятуя о прошлогоднем успехе сборной Японии в групповых упражнениях на московском этапе Гран-при, Винер-Усманова пошла на смелый ход - для команды была поставлена новая программа под "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Бородина. На предстоящей через полгода Олимпиаде эта тактика Винер-Усмановой должна принести ожидаемый результат. Не случайно главный тренер, комментируя новую программу, перефразировала строки из стихотворения "Слова" поэта Вадима Шефнера: "Эта музыка может и убить, и спасти, и полки за собой повести".

Нежелезная Солдатова

Как бы ни кипели страсти вокруг соревнований на помосте Гран-при, одной из самых главных участниц в заключительный день соревнований стала 21-летняя Александра Солдатова. Именно ее имя в последние несколько дней упоминалось чаще всех на страницах и экранах спортивных СМИ. 3 февраля стало известно, что Солдатова пропускает московский этап Гран-при - по словам ее тренера Анны Дьяченко, спортсменка не набрала форму к турниру, а 6 февраля появилась информация о попытке спортсменки покончить с собой.

Солдатова опровергла информацию СМИ о ее попытке суицида, а 9 февраля рассказала ТАСС, что на протяжении последних нескольких лет помимо травм и прочих "радостей" большого спорта боролась с булимией. Вместе с тем Солдатова пообещала выступить в традиционном гала-концерте по окончании Гран-при.

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Появление Солдатовой стало самой эмоциональной точкой в гала-представлении - ее выход на помост Дворца гимнастики был встречен громкими приветствиями болельщиков. Куда громче они были по окончании ее выступления под песню Далиды "Мама" с той самой программой с мячом, которую она четыре года назад готовила к Олимпиаде-2016. В Рио-де-Жанейро Солдатова попала, но только в качестве запасной, а чемпионкой тогда стала Маргарита Мамун, серебряным призером - Яна Кудрявцева.

После выступления Солдатова рассказала журналистам, что сейчас самое главное для нее - здоровье. А шансы вернуться есть всегда.

Следующий этап серии пройдет в Эстонии с 29 февраля по 1 марта. С 19 по 25 февраля Дворец гимнастики Винер-Усмановой примет чемпионат России по художественной гимнастике.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаГран-при по художественной гимнастике в Москве
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