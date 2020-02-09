Триумф в новом дворце. Российские гимнастки завоевали все золото первого этапа Гран-при

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские спортсменки стали победительницами во всех дисциплинах первого этапа серии Гран-при по художественной гимнастике, завершившегося в новом Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Турнир стал для гимнасток первым в олимпийском сезоне, уже через полгода спортсменкам предстоит выступать на Играх в Токио.

Винер-Усманова: первый Гран-при сезона показал, что у гимнасток России пока все хорошо

Российские гимнастки стали победительницами во всех индивидуальных видах - в упражнениях с булавами лучшей стала Дарья Трубникова (23,100), с лентой - Дина Аверина (21,350), которая победила и в упражнениях с мячом (23,150), с обручем - Екатерина Селезнева (24,400). Также россиянки победили в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (34,150) и в упражнениях с пятью мячами (33,900), а также в личном и командном многоборье.

Московский этап Гран-при всегда отличался высокой посещаемостью, что уж говорить о соревнованиях в новом дворце в "Лужниках", где Винер-Усманова смогла воплотить все свои самые смелые идеи - от дизайна до пространства, созданного специально для детей, главных гостей всех соревнований по художественной гимнастике в России.

Главная героиня российского этапа 13-кратная чемпионка мира 21-летняя Дина Аверина после выступления рассказала, что поддержка болельщиков растрогала ее буквально до слез. Однако при этом добавила, что к концу турнира, который проходил в три дня, устала так, что у нее даже кружилась голова, ведь первый старт в сезоне - это непростое испытание для всех как физически, так и морально.

И убить, и спасти, и полки повести

Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова, подводя итоги турнира, напомнила, что это был первый турнир олимпийского года, и в связи с тем, что Игры в Токио начнутся чуть раньше обычного, этап Гран-при также состоялся раньше на три недели.

"На сегодняшний день у нас пока все слава Богу, самое главное - чтобы они не были травмированы. Их надо беречь, нужны хорошие врачи, хорошие пищевые добавки, которые помогут им быть на плаву", - сказа Винер-Усманова.