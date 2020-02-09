Зима надежды. Первый в сезоне турнир с участием ведущих легкоатлетов РФ прошел в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый в минувшем сезоне турнир с участием практически всех сильнейших российских легкоатлетов прошел 9 февраля в Москве. Соревнования "Русская зима" состоялись в 29-й раз.
Первая "Русская зима" наступила 7 февраля 1992 года. В предыдущие годы аналога такого зимнего турнира в календаре Федерации легкой атлетики СССР не было. Однако, справедливости ради, необходимо вспомнить Международные зимние соревнования по легкой атлетике 1966-1973 годов, которые проводились на деревянной дорожке и в секторах Дворца спорта "Лужников", а также проходившие в те же годы международные соревнования "Турне четырех манежей" Каунаса, Риги, Таллина и Москвы.
С 2016 года на турнире "Русская зима" запрещено выступать иностранным спортсменам. Это связано с санкциями, которые наложила на Всероссийскую федерацию легкой атлетики Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) после крупного допингового скандала, разразившегося в 2015 году.
В "Русской зиме" - 2020 принимали участие сильнейшие российские легкоатлеты, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Это трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и чемпионка II Европейских игр в прыжках в длину Елена Соколова, серебряный призер чемпионата Европы - 2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов, олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, победительница зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Екатерина Конева.
Рекорды и достижения
Украшением турнира стали женские прыжки в высоту. Ласицкене, признанная американским журналом Track and Field лучшей прыгуньей в высоту десятилетия, и в этот раз сумела порадовать зрителей, обновив свой же лучший результат сезона в мире - 2,05 сантиметра. Этот результат стал рекордом соревнований и наивысшим достижением спортсменки в прыжках в помещении. Неделю назад на турнире "Битва полов" Ласицкене прыгнула на 2,04 метра.
"Я рада, что сегодня удалось прыгнуть так высоко. Но очень устала, это просто нереально, но круто - есть к чему стремиться. Физически очень тяжело бороться с такой высотой, организм в шоке. Но теперь у меня два дня на восстановление, и все будет хорошо", - сказала Ласицкене журналистам.
Надолго запомнится "Русская зима" - 2020 бегуну Владимиру Никитину. Он очень долго подбирался к тому, чтобы побить рекорд России в беге на 3000 м, но сделать это ему удалось только в воскресенье. Никитин пробежал 3000 метров за 7 минут 39,94 секунды, улучшив достижение 22-летней давности, принадлежавшее Вячеславу Шабунину (7.42,54) и установленное 6 февраля 1998 года в Будапеште.
Высокий результат показала на "Русской зиме" и действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Спортсменка прыгнула на 4,86 метра и установила лучший результат сезона в Европе и второй - в мире. Выше россиянки прыгала в этом сезоне только американка Санди Моррис (4,91), которая на ЧМ-2019 заняла второе место, уступив первенство Сидоровой.
"Я немного расстроена результатом, хотелось бы прыгнуть повыше. Но мне немного не хватает стартов, из-за этого не получается стабильно прыгать и не все получается. Если говорить про сами соревнования, то мне не очень понравился формат, потому что мы прыгали с мальчиками одновременно. Каждый раз меняли высоты, поэтому очень долго все было", - отметила Сидорова.
Высокие гости
По статусу пришедших на турнир официальных лиц "Русская зима" 2020 года оказалась как никогда представительной. Понаблюдать за соревнованиями приехали министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
"Сегодня очень непростой период в развитии легкой атлетики, все мы прекрасно это понимаем, я желаю, чтобы этот период был как можно быстрее пройден и пройден с честью. За нами великие достижения наших спортсменов, великая история отечественной легкой атлетики, это должно придать силы, чтобы принять правильное решение. Министерство спорта, Олимпийский комитет России, Федерация современного пятиборья, безусловно, Москва, как лидер и флагман российской легкой атлетики, думаю, мы все должны почувствовать ответственность за те решения, которые нам предстоит принять. Уверен, что эти решения мы найдем", - сказал Матыцин на торжественной церемонии открытия турнира.
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"Прежде всего во главу интересов мы ставим наших спортсменов и как можно более быстрое восстановление их права на участие в международных соревнованиях и, безусловно, в Олимпийских играх. Призываю всех в этот непростой период быть вместе как единая команда, и только тогда мы сможем победить", - добавил министр спорта.
Министр спорта нашел время не только воочию понаблюдать за перипетиями соревнований, но и встретиться с серебряным призером ЧМ-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым.
"Сегодня мне удалось немного пообщаться с министром спорта, на мой взгляд, все прошло неплохо, - сказал Шубенков. - Самое главное, что Олег Васильевич [Матыцин] слышит нас, это демонстрируют и те шаги, которые предпринимает сейчас министерство спорта. Мы спортсмены, и наше дело тренироваться и радовать зрителей высокими результатами, но главное, конечно, сейчас это конструктивный диалог с World Athletics, от которой зависит все. Нужно его наладить, но тут уже все зависит от руководителей, я изложил свою позицию и понимание путей выхода из ситуации".
3 февраля президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку, передав рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР) полномочия по организации и проведению выборов нового руководства, а также по взаимодействию с международными организациями. Министерство спорта РФ 31 января приостановило до 1 марта государственную аккредитацию ВФЛА после решения независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовать World Athletics полностью исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.