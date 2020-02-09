Зима надежды. Первый в сезоне турнир с участием ведущих легкоатлетов РФ прошел в Москве

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый в минувшем сезоне турнир с участием практически всех сильнейших российских легкоатлетов прошел 9 февраля в Москве. Соревнования "Русская зима" состоялись в 29-й раз. Первая "Русская зима" наступила 7 февраля 1992 года. В предыдущие годы аналога такого зимнего турнира в календаре Федерации легкой атлетики СССР не было. Однако, справедливости ради, необходимо вспомнить Международные зимние соревнования по легкой атлетике 1966-1973 годов, которые проводились на деревянной дорожке и в секторах Дворца спорта "Лужников", а также проходившие в те же годы международные соревнования "Турне четырех манежей" Каунаса, Риги, Таллина и Москвы. С 2016 года на турнире "Русская зима" запрещено выступать иностранным спортсменам. Это связано с санкциями, которые наложила на Всероссийскую федерацию легкой атлетики Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) после крупного допингового скандала, разразившегося в 2015 году.

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В "Русской зиме" - 2020 принимали участие сильнейшие российские легкоатлеты, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Это трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, серебряный призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Михаил Акименко, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года и чемпионка II Европейских игр в прыжках в длину Елена Соколова, серебряный призер чемпионата Европы - 2018 в прыжках с шестом Тимур Моргунов, олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова, победительница зимнего ЧМ-2014 в тройном прыжке Екатерина Конева. Рекорды и достижения Украшением турнира стали женские прыжки в высоту. Ласицкене, признанная американским журналом Track and Field лучшей прыгуньей в высоту десятилетия, и в этот раз сумела порадовать зрителей, обновив свой же лучший результат сезона в мире - 2,05 сантиметра. Этот результат стал рекордом соревнований и наивысшим достижением спортсменки в прыжках в помещении. Неделю назад на турнире "Битва полов" Ласицкене прыгнула на 2,04 метра.

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"Я рада, что сегодня удалось прыгнуть так высоко. Но очень устала, это просто нереально, но круто - есть к чему стремиться. Физически очень тяжело бороться с такой высотой, организм в шоке. Но теперь у меня два дня на восстановление, и все будет хорошо", - сказала Ласицкене журналистам. Надолго запомнится "Русская зима" - 2020 бегуну Владимиру Никитину. Он очень долго подбирался к тому, чтобы побить рекорд России в беге на 3000 м, но сделать это ему удалось только в воскресенье. Никитин пробежал 3000 метров за 7 минут 39,94 секунды, улучшив достижение 22-летней давности, принадлежавшее Вячеславу Шабунину (7.42,54) и установленное 6 февраля 1998 года в Будапеште. Высокий результат показала на "Русской зиме" и действующая чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Спортсменка прыгнула на 4,86 метра и установила лучший результат сезона в Европе и второй - в мире. Выше россиянки прыгала в этом сезоне только американка Санди Моррис (4,91), которая на ЧМ-2019 заняла второе место, уступив первенство Сидоровой. "Я немного расстроена результатом, хотелось бы прыгнуть повыше. Но мне немного не хватает стартов, из-за этого не получается стабильно прыгать и не все получается. Если говорить про сами соревнования, то мне не очень понравился формат, потому что мы прыгали с мальчиками одновременно. Каждый раз меняли высоты, поэтому очень долго все было", - отметила Сидорова. Высокие гости По статусу пришедших на турнир официальных лиц "Русская зима" 2020 года оказалась как никогда представительной. Понаблюдать за соревнованиями приехали министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. "Сегодня очень непростой период в развитии легкой атлетики, все мы прекрасно это понимаем, я желаю, чтобы этот период был как можно быстрее пройден и пройден с честью. За нами великие достижения наших спортсменов, великая история отечественной легкой атлетики, это должно придать силы, чтобы принять правильное решение. Министерство спорта, Олимпийский комитет России, Федерация современного пятиборья, безусловно, Москва, как лидер и флагман российской легкой атлетики, думаю, мы все должны почувствовать ответственность за те решения, которые нам предстоит принять. Уверен, что эти решения мы найдем", - сказал Матыцин на торжественной церемонии открытия турнира.