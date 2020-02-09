Другая планета для молодых. Российские хоккеисты стали последними на Шведских играх

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России потерпела третье поражение на Шведских хоккейных играх от чехов, уступив со счетом 3:4 по буллитам. Таким образом, россияне, выступавшие в Финляндии и Швеции в экспериментальном составе, завершили предпоследний этап Евротура на последнем месте. Игра с чехами начиналась рано, практически в полдень, поэтому предыгровую тренировку сборная России не проводила. Тем не менее главный тренер команды Алексей Кудашов решился на кардинальную смену сочетаний, оставив нетронутой только пару защитников в лице капитана Богдана Киселевича и Александра Романова, которые вместе отыграли весь турнир. Номинально первым звеном стала тройка Павел Порядин - Артем Галимов - Максим Мамин, звено вице-чемпионов мира среди молодежных команд из СКА Кирилл Марченко - Иван Морозов - Василий Подколзин, а также еще один призер, защитник Данила Галенюк остались вне заявки на игру. При этом россияне понесли потерю в лице Артема Швеца-Рогового - оказавшийся в четвертом звене форвард получил повреждение на раскатке перед самым началом матча.

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Игру, получившуюся довольно интересной по содержанию и сюжету, посетило всего лишь около 1 тыс. зрителей, учитывая, что основная масса болельщиков ожидалась на последнем матче турнира между сборными Швеции и Финляндии. Сборную России пришли поддержать, в частности, живущие в Швеции соотечественники. Одна из них, Лариса Родичева, в свое время приехала сюда из Эстонии. "На вчерашнем матче со шведами нас было 250 человек. В плане организации хочу сказать спасибо шведской федерации хоккея, которая помогла нам в том числе с билетами. Мы бы очень хотели, чтобы нам какую-то помощь оказала Федерация хоккея России, поскольку приходится покупать те же билеты на матчи нашей сборной у спекулянтов по завышенным ценам", - сказала она ТАСС. Болельщица также сказала, что их группа намерена в том числе приехать и на пару игр чемпионата мира этого года в Швейцарии. Упустили победу на последней секунде Россияне учли, наконец, ошибки предыдущих двух матчей и со стартового вбрасывания хорошо включились в игру: поджимали чехов к их воротам, забирали шайбу на подборе, старались комбинировать, что получалось местами неплохо. Счет подопечные Кудашова открыли усилиями Артура Каюмова, сумев впервые на турнире реализовать лишнего. Чехи "проснулись" в середине периода и сумели сравнять счет после того, как Якуб Флек подправил шайбу после броска Томаша Гики. Во втором периоде россияне дважды не реализовали большинство и сами едва не пропустили, когда остались вчетвером в своей зоне против пятерых чехов, хотя никакого удаления на тот момент у них не было. "Это было всего 20 секунд, игроки на лавке не услышали команду, задержались с выходом. Кого назвали, у того было небольшое повреждение экипировки", - вспомнил потом тренер.

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Тем не менее ближе к концу подопечные Кудашова снова вышли вперед после гола Андрея Светлакова. Основные события в матче произошли в течение последних 10 минут: Ян Косталек снова сравнял счет, реализовав большинство, а менее чем через четыре минуты Порядин опять вывел россиян вперед. Однако тот же Косталек сравнял счет за секунду до финальной сирены. Овертайм победителей не выявил, а в серии буллитов чехи реализовали три попытки из четырех, в то время как россияне не забили ни одной шайбы. Таким образом, сборная России осталась на последнем месте на шведском этапе Евротура, набрав всего лишь одно очко. В последний раз россияне были аутсайдерами турнира в 2014 году, но тогда подопечные Олега Знарка, только принявшего сборную, одержали одну победу. "Очень обидное поражение, нужен опыт, чтобы выигрывать такие матчи и избегать таких детских ошибок. А так, в третьей игре стало уже чуть лучше, игра стала просматриваться, уверенность появилась", - подвел итог матчу с чехами Кудашов. Не все оказались готовы к Евротуру На третий этап Евротура приехала экспериментальная команда, о чем говорили и тренерский штаб, и руководство Федерации хоккея России. В состав вошло большое количество молодых игроков, в том числе и шесть серебряных призеров последнего молодежного чемпионата мира. Их могло быть и семь, но травму получил вызванный в команду форвард "Ак Барса" Дмитрий Воронков. Однако и кроме них в команде было немало дебютантов - почти всех объединяло то, что в разные годы они играли у вошедшего в штаб национальной команды в конце января главного тренера молодежной сборной России Валерия Брагина. Самыми старшими в команде были капитан Богдан Киселевич и вратарь Игорь Бобков, которым по 29 лет. Киселевич в этом составе был и самым опытным - олимпийский чемпион, бронзовый призер чемпионата мира, а из других игроков опыт участия на высоком уровне, не считая игр в Евротуре, был только у защитника Андрея Миронова и нападающего Максима Мамина. Плотный календарь чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не способствовал нормальному тренировочному процессу для сборной. Она собралась только 5 февраля в день презентации, до матча с финнами провела единственную тренировку уже в Хельсинки, первое полноценное теоретическое занятие было лишь за день до игры со шведами после ночного перелета в Стокгольм. Отсутствие опыта повлияло и на ход всех трех матчей, особенно первых двух, в которых были провалены стартовые отрезки из-за недостаточной концентрации и понимания того, что на таком уровне нужно включаться в игру сразу же после стартового вбрасывания.

Сборная Финляндии в Хельсинки забросила россиянам три безответные шайбы в течение первых семи минут, после чего потихоньку сбавила обороты, сохранив нужный результат (3:0). В Стокгольме в игре со шведами, как и в финской столице, подопечные Кудашова пропустили на первой же минуте и проиграли матч также из-за ряда ошибок (2:5). Намного лучше складывался поначалу матч с чехами, но победа в основное время также была упущена после гола перед сиреной. Выступление сборной России на Евротуре должно дать еще один ответ тем, кто считает, что соревнование четырех ведущих европейских сборных стоит упразднить за ненужностью и вынести на первый план национальный или межнациональный чемпионат. Многие из хоккеистов сборной России к выступлению на таком уровне оказались не готовы, поскольку далеко не во всех матчах КХЛ играют на высоких скоростях и так же быстро принимают решения на льду. "В первую очередь мы преследовали цель дать возможность игрокам, чтобы они почувствовали этот уровень, поняли, что это другая планета для них, здесь другие скорости, ответственность. Любая ошибка наказывается, и они знают, к чему стремиться, развиваться", - сказал после матча с чехами Кудашов. Лучшим игроком россиян по итогам турнира можно признать Порядина, который игру с финнами пропустил, со шведами формально был 13-м форвардом и открыл счет голам сборной России на турнире, а с чехами он уже действовал в первой тройке. Немало внимания было привлечено и к звену Морозова, которое выделялось особенно в матче с финнами, пытавшись подготавливать себе голевые моменты за счет удержания и движения шайбы в зоне соперника. Однако в третьем матче звено из СКА участия не принимало из-за усталости, что вполне понятно - этим ребятам нет еще и 20 лет, а Подколзину - и 19. Подготовка к чемпионату мира важнее Евротура Первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной команды Роман Ротенберг сказал, что тройка Морозова готовилась к дебюту в главной сборной четыре года. "То, что они играют в России, в КХЛ на высоком уровне и выступают за сборную страны - это очень хороший показатель. Мы видим разницу между уровнем в КХЛ и играми в сборной - это большая разница. Где-то игрокам было тяжело подстроиться под эти скорости, но к третьей игре они уже адаптировались и показали качественную игру", - отметил Ротенберг.

"Однозначно, что эти поражения нас не радуют, мы никогда не согласимся с такими результатами. Тем не менее это подготовка к чемпионату мира, это для нас самое важное. Победа в Евротуре не гарантирует нам победы на чемпионате мира. Мы готовимся к чемпионату мира, имея в виду Олимпиаду-2022", - добавил он. В то же время по матчам Евротура видно, насколько быстро во взрослом хоккее освоился у сборной Швеции 19-летний Самуэль Фагемо. Лучший бомбардир последнего молодежного чемпионата мира дебютировал в составе национальной команды только во второй игре как раз с россиянами. И своим голом он, как сам говорил, хотел отомстить за поражение от сборной России в полуфинале, учитывая наличие у россиян участников того турнира. Фагемо отличился и в следующем матче с финнами (5:1), по итогам которого шведы выиграли домашний этап впервые с 2012 года. Остальные сборные привезли на Шведские игры более опытных игроков. Причем среди них было не так много представителей КХЛ. На эту тему в ходе турнира высказались главные тренеры шведов и чехов, говоря о том, что клубы лиги не пускали хоккеистов на Евротур под предлогом подготовки к матчам плей-офф. Лучшие по итогам Шведских игр По итогам предпоследнего этапа шведы показали 100-процентный результат, набрав девять очков. Второе место заняли чехи (5), третье - финны (3), у россиян один балл. В общем зачете Евротура лидирует сборная Чехии с 16 очками, которая опережает шведов по дополнительным показателям. Сборная Финляндии идет третьей с 14 очками, россияне на последнем месте - с 8 баллами.

На эту тему Швед Теммернес стал самым ценным игроком домашнего этапа Еврохоккейтура

Сборная России в этом сезоне уже во второй раз осталась без индивидуальных наград по итогам этапов Евротура, ранее такое было на Кубке Карьяла. Россиян не было как среди лучших по версии оргкомитета турнира, так в символической сборной. В последний раз оргкомитет турнира игнорировал россиян в 2014 году, а в символической сборной российские игроки отсутствовали в последний раз в 2001 году. Самым ценным игроком стал защитник сборной Швеции Хенрик Теммернес, который стал и лучшим защитником турнира. Лучшим вратарем стад швед Магнус Хелльберг, форвардом - его соотечественник Маркус Нильссон. В символическую сборную турнира по версии журналистов вошли Хелльберг, защитники Ян Косталек (Чехия) и Лукас Бенгтссон (Швеция), нападающие Юлиус Юнттила (Финляндия), Фагемо и Матиас Броме (оба - Швеция). Броме стал же и лучшим бомбардиром турнира. Заключительный этап Евротура состоится в Чехии с 30 апреля по 3 мая и станет последним этапом подготовки ведущих сборных к чемпионату мира в Швейцарии. При этом вынесенный матч россияне проведут 30 апреля со шведами в Ярославле.

Шведские хоккейные игры Команды И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О Швеция 3 3 0 0 0 0 0 12-4 9 Чехия 3 1 0 1 0 0 1 8-6 5 Финляндия 3 1 0 0 0 0 2 5-8 3 Россия 3 0 0 0 0 1 2 5-12 1