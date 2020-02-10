Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует в Риме

ТАСС, 10 февраля. Чемпионат Европы по спортивной борьбе, который станет последним крупным официальным стартом перед Олимпийскими играми в Токио, начнется в понедельник в Риме. В олимпийский год турнир было решено передвинуть на более ранний срок, в предыдущие годы он проходил весной.

Чемпионат Европы не будет рейтинговым для команд - большая часть лицензий в Токио была разыграна на чемпионате мира в Нур-Султане, шанс добрать недостающие путевки будет еще на нескольких весенних стартах. Для президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили предстоящий старт в Риме - возможность как можно сильнее увеличить внутреннюю конкуренцию в сборной за полгода до Игр в Токио.

"В нашей команде будет немало дебютантов, но сейчас главная задача - увеличить конкуренцию внутри страны. В Риме выступят те, кто успешно отборолся на недавнем турнире памяти Ивана Ярыгина, - подчеркнул Мамиашвили в беседе с ТАСС. - Чем больше возможностей мы предоставим перспективным спортсменам, тем лучше, ведь они проходят серьезное психологическое испытание, получая возможность реализовать себя. Жизнь продолжается, и после Олимпиады будет утро, и будут задачи того же уровня, такого же масштаба, мы должны смотреть дальше - на следующее четырехлетие".

Лидером сборной России по вольной борьбе в Рим приехал олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Также команду представят Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг), и Балдан Цыжипов (свыше 125 кг).

Главный тренер команды Дзамболат Тедеев рассказал ТАСС, что команда претендует на четыре золотые награды турнира. Команда, по его словам, провела отличный сбор на базе в Новогорске и к чемпионату континента подошла в хорошей спортивной форме и без травм.

Задача всегда одна - командная победа

Более половины российской команды по греко-римской борьбы составят дебютанты чемпионата Европы. В сборную вошли Виталий Кабалоев (до 55 кг), Жамболат Локьяев (до 60 кг), Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Ислам Опиев (до 77 кг), Шамиль Ожаев (до 82 кг), Александр Комаров (до 87 кг), Александр Головин (до 97 кг), Зураби Гедехаури (до 130 кг). "Несмотря на то, что почти полкоманды дебютирует на чемпионате Европы, они чемпионы России, и главная задача для сборной всегда одна - командное первое место и побольше золотых медалей, мы рассчитываем на две-три золотые награды", - сказал ТАСС главный тренер команды Гоги Когуашвили.

За женскую сборную России в Риме выступят Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Марина Симонян (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 59 кг), Инна Тражукова (до 62 кг), Мария Кузнецова (до 65 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).

Первыми в борьбу на чемпионате мира вступят борцы греко-римского стиля, 12 апреля начнутся соревнования женщин. Мастера вольной борьбы начнут борьбу за медали 14 февраля.