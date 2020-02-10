Теннисный турнир с участием Светланы Кузнецовой стартует в понедельник в Санкт-Петербурге

ТАСС, 10 февраля. Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy стартует в понедельник в Санкт-Петербурге. Мария Шарапова, традиционно приезжающая на эти соревнования, на этот раз не сможет на них выступить.

Тем не менее турнир получится очень представительным, в Петербург приедут сразу три теннисистки из первой десятки мирового рейтинга: Белинда Бенчич (5), Петра Квитова (7), Кики Бертенс (10). При этом Квитова выступит на турнире в третий раз подряд.

Они, как и 14-я ракетка мира британка Йоханна Конта, начнут выступление со второго круга. Также стоит отметить участие многолетнего лидера сборной России Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной. Турнир пройдет в течение недели на "Сибур-Арене", на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом и составляет $848 тыс.

Петербургский турнир относится к категории WTA Premier. Он завершится 16 февраля.

Шарапова не приедет, несмотря на желание

На предваряющей турнир пресс-конференции, которая прошла в ТАСС, генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, советник генерального директора "Газпром экспорт" Александр Медведев признался, что у организаторов были договоренности с Шараповой.

"К сожалению, Мария [Шарапова], с которой у нас была договоренность о ее участии в нашем турнире, не сыграет из-за состояния плеча после двух турниров в Австралии. Она со своей командой взяла паузу. Ее представитель официально проинформировала, что ее состояние здоровья, несмотря на желание сыграть, не позволяет принять участие в нашем турнире", - заявил Медведев.

Женский теннисный турнир в Санкт-Петербурге проводится с 2003 года. До 2015-го он проходил под эгидой Международной теннисной федерации и назывался "Кубок Невы".

Прорыв в организации женских теннисных соревнований в Санкт-Петербурге произошел после 2015 года, когда при поддержке "Газпрома" турнир получил лицензию WTA Premier. После этого за победу в нем стало начисляться 470 очков в мировом рейтинге, соревнования были включены в календарь WTA (Женской теннисной ассоциации) вместо турнира в бельгийском Антверпене. Генеральным директором соревнований стал Александр Медведев.

Это позволило приглашать для участия представителей элиты женского тенниса. В 2016 году в Санкт-Петербург приезжали бывшие первые ракетки мира Каролин Возняцки и Ана Иванович, в 2017 году - американка Винус Уильямс.