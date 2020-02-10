{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Теннисный турнир с участием Светланы Кузнецовой стартует в понедельник в Санкт-Петербурге

Мария Шарапова пропустит соревнования из-за травмы плеча

ТАСС, 10 февраля. Международный женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy стартует в понедельник в Санкт-Петербурге. Мария Шарапова, традиционно приезжающая на эти соревнования, на этот раз не сможет на них выступить.

Тем не менее турнир получится очень представительным, в Петербург приедут сразу три теннисистки из первой десятки мирового рейтинга: Белинда Бенчич (5), Петра Квитова (7), Кики Бертенс (10). При этом Квитова выступит на турнире в третий раз подряд.

Они, как и 14-я ракетка мира британка Йоханна Конта, начнут выступление со второго круга. Также стоит отметить участие многолетнего лидера сборной России Светланы Кузнецовой и Дарьи Касаткиной. Турнир пройдет в течение недели на "Сибур-Арене", на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований незначительно увеличился по сравнению с прошлым годом и составляет $848 тыс.

Петербургский турнир относится к категории WTA Premier. Он завершится 16 февраля.

Шарапова не приедет, несмотря на желание

На предваряющей турнир пресс-конференции, которая прошла в ТАСС, генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy, советник генерального директора "Газпром экспорт" Александр Медведев признался, что у организаторов были договоренности с Шараповой.

"К сожалению, Мария [Шарапова], с которой у нас была договоренность о ее участии в нашем турнире, не сыграет из-за состояния плеча после двух турниров в Австралии. Она со своей командой взяла паузу. Ее представитель официально проинформировала, что ее состояние здоровья, несмотря на желание сыграть, не позволяет принять участие в нашем турнире", - заявил Медведев.

Женский теннисный турнир в Санкт-Петербурге проводится с 2003 года. До 2015-го он проходил под эгидой Международной теннисной федерации и назывался "Кубок Невы".

Прорыв в организации женских теннисных соревнований в Санкт-Петербурге произошел после 2015 года, когда при поддержке "Газпрома" турнир получил лицензию WTA Premier. После этого за победу в нем стало начисляться 470 очков в мировом рейтинге, соревнования были включены в календарь WTA (Женской теннисной ассоциации) вместо турнира в бельгийском Антверпене. Генеральным директором соревнований стал Александр Медведев.

Это позволило приглашать для участия представителей элиты женского тенниса. В 2016 году в Санкт-Петербург приезжали бывшие первые ракетки мира Каролин Возняцки и Ана Иванович, в 2017 году - американка Винус Уильямс.

Теги
WTA
Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
"Интер" победил "Милан" в матче чемпионата Италии, уступая по ходу встречи два мяча
Хозяева забили четыре гола во втором тайме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС