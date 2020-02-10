Ибрагимович: "Милан" играл в почти идеальный футбол в первом тайме матча против "Интера"

ТАСС, 10 февраля. Игра "Милана" в первом тайме матча чемпионата Италии по футболу против "Интера" была почти идеальной. Об этом после матча в эфире Sky Sport Italia заявил нападающий "Милана" Златан Ибрагимович.

Во встрече 23-го тура чемпионата Италии "Милан" уступил "Интеру" со счетом 2:4. После первого тайма подопечные Стефано Пиоли имели преимущество в два мяча.

"Трудно объяснить произошедшее в дерби, первый тайм был почти идеальным, второй - совершенно противоположным. Мы говорили, что будем осторожны в первые пятнадцать минут второго тайма, но вместо этого пропустили дважды за несколько минут. Затем мы уже не давили на соперника. Очевидно, что нам нужен опыт таких игр, чтобы знать, как действовать, когда мы выигрываем со счетом 2:0", - сказал 38-летний форвард.

"Милан" более четырех лет не может обыграть "Интер" в матче национального первенства, в последний раз клуб праздновал победу 31 января 2016 года (3:0). После этого "Милан" проиграл четыре очных матча и три раза сыграл вничью.

В турнирной таблице итальянского первенства "Интер" вышел на первую строчку, набрав 54 очка. Столько же у "Ювентуса", на одно очко от лидеров отстает "Лацио". "Милан" идет на десятой строчке, имея в активе 32 очка. В следующем туре "Интер" в гостях сыграет с "Лацио" 16 февраля, "Милан" днем позднее примет на своем поле "Торино".