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НХЛ

Шайба Панарина помогла "Рейнджерс" победить "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1
Артемий Панарин AP Photo/Paul Sancya
Описание
Артемий Панарин
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 10 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1 победил "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Грег Маккегг (3-я минута), Каапо Какко (50), Артемий Панарин (58) и Энтони Д'Анджело (58). У гостей отличился Тревор Мур (51). На счету Панарина теперь 73 очка (28 голов + 45 результативных передач) в сезоне-2019/20. Он занимает пятое место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата.

"Рейнджерс" занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 58 очков в 54 матчах. "Лос-Анджелес" идет последним, 15-м на Западе, имея в активе 43 балла после 57 игр. "Рейнджерс" в следующем матче в ночь на среду в гостях сыграет с "Виннипегом", а "Лос-Анджелес" в четверг примет "Калгари".

В других встречах игрового дня "Детройт" дома обыграл "Бостон" со счетом 3:1, а "Анахайм" в гостях был сильнее "Баффало" (3:2).

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